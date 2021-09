1. Gunakan concealer

(Pilih warna eyeliner seperti biru tua (navy) untuk mempercantik matamu. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Pilihlah maskara waterproof dan gunakan dari akar bulu mata hingga ujungnya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pakai kacamata bukan berarti kamu tidak bisa tampil cantik lho. Kamu tetap bisa merias wajah dan terlihat menawan meski menggunakan kacamata.Melansir New Woman India, berikut trik make up yang bisa kamu lakukan:Lensa kacamata beresiko membuat lingkar hitam mata terlihat lebih jelas. Jadi, pastikan kamu memilih concealer yang tepat untuk menyempurnakan riasan make up mata.Pilih warna eyeliner seperti biru tua (navy) atau burgundy (merah anggur) untuk mempercantik matamu. Saat pergi ke pesta, aplikasikan warna-warna ini untuk tampilan smokey. Kamu juga bisa sedikit bereksperimen saat mengaplikasikan eyeliner dengan membuat tampilan mata bersayap (winged eyes) atau gotik.Jika, kacamatamu memiliki bingkai hitam, kamu dapat menggunakan liner warna apapun. Tapi, jika kacamatamu tidak hitam pekat, coba warna bronze atau abu-abu. Untuk bingkai bermotif, pilih salah satu warna dalam bingkai kacamatamu agar riasan mata terlihat lebih lembut.Kamu menginginkan maskara yang tidak akan menempel pada kaca, jadi pilihlah maskara waterproof.Oleskan satu lapis maskara dari akar ke ujung seperti yang biasa kamu lakukan, tetapi pada lapisan kedua, fokuskan hanya pada akarnya saja ya.Meskipun, kacamata mungkin menyembunyikannya, penting juga untuk membentuk alis dengan sempurna agar tampilan riasan terasa lengkap.Untuk menyembunyikan bekas merah di hidung karena sering memakai kacamata dan sebagai sentuhan akhir. Blush on bisa memberi kesan cerah pada wajah sehingga kamu tidak terlihat pucat.