Ini Dia Rangkaian Produk Perawatan Kulit Tubuh untuk Hijabers

(Vaseline Hijab Bright All Day Radiant Cooling Serum memiliki keunggulan untuk membantu para hijabers Indonesia dari gerah fisik. Foto: Dok. Vaseline)

Ladies, pernah enggak sih kamu merasa gerah sehabis aktif bergerak baik di dalam maupun di luar rumah? Terlebih bau keringat, rasa panas dan lengket di pakaian buat makin enggak nyaman saat kembali bergerak ya.Vaseline, untuk pertama kalinya di dunia meluncurkan Vaseline Hijab Bright , rangkaian produk perawatan kulit tubuh yang secara khusus diformulasikan untuk para pengguna hijab. Melalui kehadiran produk pertamanya, Vaseline Hijab Bright All Day Radiant Cooling Serum, Vaseline ingin mendukung para hijabers agar #BebasGerah sehingga mereka dapat lebih fokus mengembangkan diri dan mewujudkan mimpi mereka.Amaryllis Esti Wijono, Head of Skin Care Unilever Indonesia mengatakan sebagai brand perawatan kulit tubuh nomor satu di Indonesia, Vaseline percaya semua orang berhak memiliki kulit sehat terawat sehingga mereka bisa mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi dirinya."Hal ini yang mendasari Vaseline untuk berinovasi menjawab berbagai kebutuhan perawatan kulit tubuh yang lebih spesifik, seperti para hijabers. Ditambah lagi, lebih dari separuh perempuan Muslim Indonesia menggunakan hijab dalam kesehariannya. Melalui peluncuran Vaseline Hijab Bright, kami ingin membantu para hijabers terlepas dari momen-momen bikin ‘gerah’ – baik secara fisik maupun emosional yang dapat menghambat mereka berkembang,” ungkap Amaryllis.Mengenai gerah fisik, dr. Irmadita Citrashanty, Sp.KK menyebutkan bahwa semua orang membutuhkan pelembap untuk menjaga kulit tetap terhidrasi, mencegah penuaan dini dan kerutan. Sayangnya, tak sedikit dari hijabers enggan menggunakan pelembap karena dirasa akan menambah gerah dan rasa lengket."Hal ini karena penguapan keringat di permukaan kulit para hijabers lebih terbatas. Selain itu, permasalahan lain yang sering timbul adalah bau kurang sedap akibat tercampurnya keringat dengan bakteri yang terakumulasi di bawah busana yang tertutup," jelas dr. Irmadita.Vaseline Hijab Bright All Day Radiant Cooling Serum memiliki keunggulan untuk membantu para hijabers Indonesia dari gerah fisik. Seperti 12H Perfume Tech yang memastikan kulit tubuh wangi tahan lama hingga 12 jam, formula berbentuk serum yang tidak lengket dan lebih cepat menyerap, mengandung 10 kali Niacinamide untuk kulit tubuh cerah bercahaya, serta 10 kali Hyaluron dan Vaseline Jelly yang menjadikan kulit tubuh sehat terawat.- Terbebas dari Gerah Fisik: Pentingnya merawat kembali kulit tubuh tanpa khawatir akan rasa gerah, sehingga para hijabers lebih bebas beraktivitas seharian dengan nyaman dan penuh percaya diri.- Terbebas dari Gerah Emosional: Pentingnya untuk selalu berpikiran positif dan fokusmengoptimalkan potensi untuk meraih hal-hal yang luar biasa di dalam hidup.