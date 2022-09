Ingin Nonton Konser K-Pop? Ini Ide Make Up yang Bisa Kamu Coba

Natural look

Full eyeshadow

Glow look

Menyaksikan langsung penampilan para idol di panggung merupakan impian semua penggemar musik K-pop . Terlebih, impian ini mulai terwujud dengan rangkaian konser yang sudah dikonfirmasi tanggalnya hingga akhir tahun 2022.Mulai dari konser Seventeen, TXT, NCT, hingga BLACKPINK, tentunya para fangirl akan tampil maksimal demi menyambut kehadiran para bias-nya ya. Namun, bukan cuma outfit yang perlu diperlu dipersiapkan. Kamu juga harus terlihat kece dari segi tampilan make up. Bertepatan dengan Korean Beauty Fair 2022, iStyle.id menghadirkan sejumlah inspirasi make up untuk membantu para fangirl tampil menawan saat menonton konser idola mereka. Berikut beberapa ide make up yang bisa ditiru dengan mudah:Tampilan ini cocok banget untuk kamu yang suka make up natural dan minimalis. Eyeshadow dengan warna earthy (bumi) bisa menjadi pilihan untuk memberikan kesan make up no make up look yang tetap cantik. Jangan lupa gunakan eyeliner dan highlighter agar tetap terlihat segar.Nah, kunci agar penampilan bisa slay dengan make up simple ini adalah lipstik dengan warna yang berani, baik itu warna burning red ataupun maroon kecoklatan. Kamu juga bisa menambahkan hiasan rambut yang unik, ataupun warna outfit yang lebih terang agar tetap terlihat cerah dan mencuri perhatian.Untuk memberikan penampilan yang mencolok, penggunaan riasan mata dengan warna yang penuh bisa jadi cara terbaik, lho! Pemberian warna-warna terang, segar dan unik ini bisa menambahkan kedalaman di area mata.Pada pengaplikasiannya, pilihlah warna eyeshadow yang tidak biasa digunakan sehari-hari, seperti warna biru atau orange yang segar. Pulaskan di area mata atas dan juga bagian bawah untuk semakin menonjolkan bentuk mata. Terakhir, gunakan lipgloss berwarna senada. Dengan hiasan mata yang sudah standout, outfit pun bisa disesuaikan, baik itu warna polos seperti hitam atau putih, ataupun warna neon lainnya.Menonton konser menjadi salah satu pengalaman dan akan menjadi kenangan seumur hidur. Oleh karena itu, penampilan saat nonton konser pun harus maksimal. Di beberapa festival musik sebelumnya, sudah banyak terlihat para selebritis menggunakan glitter ataupun sequins di wajahnya. Trik ini pun bisa kamu gunakan untuk persiapan menonton konser idolamu.Pertama, gunakan cushion sebagai dasar make up untuk memberikan look yang berkilau dan magical. Setelah itu, hiasi mata dengan eyeshadow berwarna soft, dan lapisi bagian atas dan area sekitar mata dengan eye glitter. Terakhir, lengkapi riasan dengan lipstik danefek metallic agar penampilanmu semakin berkilau dan siap-siap di-notice sama biasmu ya!