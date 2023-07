6 Bahan Alami untuk Menghitamkan Rambut, dari Minyak Kemiri hingga Daun Bunga Sepatu

Teh hitam

Minyak kelapa dengan lemon

Daun bunga sepatu

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kopi

Minyak Kemiri

Henna

(yyy)

Rambut beruban adalah indikator penuaan yang paling terlihat. Ya, ini merupakan hal alami yang pasti dialami semua orang ketika menua. Pasalnya, sel pigmen pada folikel rambut perlahan berkurang.Rahasia mendapatkan rambut hitam alami ada di alam dan produk rumahan alami tanpa efek samping. Meskipun pewarna rambut yang dibeli di toko adalah solusi yang terbukti untuk masalah ini, tetapi bahan kimia yang dikandungnya dapat merusak rambut. Kamu bisa menggunakan bahan-bahan alami untuk mempertahankan warna hitam legam rambutmu.Nah, ada beberapa cara menggelapkan rambut yang bisa kamu coba di rumah. Pada beberapa bahan alami, ada kandungan anti-oksidan dan vitamin untuk memberi nutrisi ekstra yang dibutuhkan rambut. Sebelum kamu memutuskan untuk mengolah bahan-bahan yang ada di dapur rumah, yuk, cek selengkapnya di bawah ini!Melansir dari Vanity no Apologies, teh hitam bekerja paling baik untuk rambut beruban sebelum waktunya, dan sangat mudah dibuat. Caranya, cukup mendiamkan teh hingga dua jam, atau membiarkannya lebih singkat dan menerapkannya lebih sering. Berapa kali kamu menggunakan pembilas teh hitam ini akan memiliki efek kumulatif—semakin sering melakukannya, semakin besar efeknya.Ini adalah salah satu pengobatan rumah alami paling kuno dan terpercaya untuk mengatasi masalah rambut beruban dan menumbuhkan rambut hitam tebal yang bagus. Prosesnya sederhana. Panaskan minyak kelapa dengan api kecil sampai penuh dan panas. Lalu, peras lemon ke dalamnya dan aduk rata. Itu saja. Kamu dapat menerapkannya setelah dingin. Jika diikuti secara rutin, rambut hitam akan segera tumbuh kembali dalam waktu singkat.Daun bunga sepatu mengandung pigmen alami, anti-oksidan, dan vitamin yang bagus untuk menghitamkan rambut beruban. Kamu bisa menggunakan daun bunga sepatu yang dikeringkan dan menjadi bubuk atau mencampurkannya bersama bahan lainnya, misalnya daun kari. Daun kari dikenal bagus untuk mencagah uban dan menjadikan rambut lebih berkilau.Sama seperti henna yang berasal dari tumbuhan, hasil dari kopi cenderung temporer. Bahkan, mungkin cuma bertahan setelah tiga kali keramas. Kamu bisa mencoba teknik co-washing. Mengutip laman All the Things, teknik ini untuk membuat warna hitamnya tetap awet. Disarankan untuk rutin melakukan cara ini setiap minggu.Kemiri mengandung vitamin E, Omega-6, dan Omega-9 yang kaya akan anti-oksidan serta memberi nutrisi ekstra pada akar rambut. Jika rutin dipakai, minyak kemiri akan membuat rambut hitam tampak subur dan berkilau alami. Bagus juga sebagai cara menghitamkan rambut beruban secara alami dan permanen! Gunakan langsung pada kulit kepala tanpa campuran apa pun.Merupakan pewarna alami yang terbuat dari daun pohon hina atau pacar (Lawsonia inermis) yang tumbuh di dataran Asia dan Timur Tengah. Daun ini biasanya sudah berupa bubuk agar lebih mudah digunakan. Meski terbuat dari bahan alami, warnanya juga pekat dan tak kalah dari cat rambut biasa. Henna juga bisa melembutkan rambut. Kamu tak perlu khawatir rambut menjadi kering dan rusak seperti ketika menggunakan semir rambut.