Rekomendasi 6 Maskara Waterproof Terbaik, Bikin Bulu Mata Makin Indah dan Lentik

L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara

Maybelline Volum Express Hypercurl Waterproof Mascara

Wardah EyeXpert The Volume Mascara

Make Over Lash Impulse Waterproof Mascara

Y.O.U Ultra Curl Waterproof Mascara

EMINA Star Lash Aqua Mascara

Kamu tipe wanita yang gemar memakai maskara biasa? Atau wanita yang memilih maskara waterproof?Ya, saat ini banyak wanita yang lebih memilih maskara waterproof untuk make up, karena lebih tahan lama dan tidak cepat luntur. Terlebih untuk make up acara formal, maskara waterproof selalu menjadi pilihan utama untuk digunakan agar bulu mata terlihat lebih tebal dan lentik.Untuk itu, bagi kamu yang sedang mencari, berikut enam rekomendasinya. Dijamin bulu mata akan tetap tebal dan lentik seharian.Pertama, ada L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara Make, yang dikenal memiliki daya tahan lama serta tahan terhadap air. Dibanderol dengan harga Rp 129 ribu, cairan maskara ini akan cepat mengering dan tidak mudah luntur, sehingga sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari.Cara memakai maskara ini juga cukup mudah, kamu hanya perlu jepit bulu mata terlebih dahulu, kemudian aplikasikan brush pada bulu mata untuk tampilan efek dramatis. Maskara dari L'Oreal juga disebut-sebut sebagai salah satu maskara terbaik saat ini.Jika kamu sedang mencari maskara waterproof terbaik dengan harga terjangkau, produk dari Maybelline ini mungkin bisa menjadi pilihan. Dibanderol seharga Rp 60 ribuan, maskara ini bisa membuat bulu mata empat kali lebih lentik natural, tanpa penjepit. Menarik, kan!Maybelline Volum Express Hypercurl Waterproof Mascara juga paling tepat digunakan oleh kamu yang memiliki bulu mata pendek dan lurus. Selain itu, maskara ini juga cocok digunakan oleh pemula, karena mudah diaplikasikan dan bisa bertahan hingga 24 jam.Kamu cukup memakainya dari dasar bulu mata dan gerakan tangkai maskara ke arah atas secara perlahan dengan gerakan zig-zag. Kemudian, gunakan tangkainya untuk membersihkan gumpalan di ujung bulu mata. Mudah, bukan?Maskara waterproof selanjutnya yang juga memiliki harga cukup terjangkau adalah Wardah EyeXpert The Volume Mascara. Memiliki kandungan Widelash dan Argan Oil, maskara ini dibanderol seharga Rp 60 ribuan.Kamu cukup mengaplikasikan maskara ini pada bulu mata dari pangkal hingga ujungnya dalam gerakan zig-zag mengarah ke luar mata. Wardah EyeXpert The Volume Mascara diklaim membuat bulu mata ekstra tebal dan lentik sepanjang hari.Selanjutnya, ada juga mascara waterproof dari Make Over yang bisa kamu pilih. Dibanderol dengan harga Rp 100 ribuan, maskara ini hadir dengan 3D Maxi-Lash Technology yang menghasilkan volume bulu mata 10 kali lebih tebal, lentik, dan lebat.Maskara ini juga diformulasikan dengan zero-smudge formula, yang menjaga performa maskara tidak luntur hingga 12 jam. Selain itu, Make Over Lash Impulse Waterproof Mascara diinovasikan dengan customized dual sided flat-curve brush yang secara presisi didesain untuk menghasilkan hasil maksimal tanpa menggumpal.Kemudian, ada Y.O.U Ultra Curl Waterproof Mascara untuk kamu yang gemar memakai maskara tahan air. Dibanderol dengan harga Rp 80 ribuan, maskara ini memberikan tampilan bulu mata yang panjang, lentik, dan tahan sepanjang hari.Tak hanya itu, maskara ini juga mengandung formula khusus agar maskara tidak mudah menggumpal dan luntur. Serta memiliki pigmen hitam yang pekat untuk menghasilkan warna intens di setiap helaian bulu mata secara menyeluruh, sehingga mata tampak lebih besar.Terakhir, kamu bisa memilih EMINA Star Lash Aqua Mascara untuk melengkapi make up sehari-hari. Dibanderol Rp 40 ribuan, maskara ini dirancang dengan formula tahan air yang membantu menonjolkan matamu.EMINA Star Lash Aqua Mascara hadir dengan aplikator berbentuk wave yang berfungsi melentikan, menebalkan, dan memberikan volume pada bulu mata. Bulu sikat dari maskara ini dibuat dengan pola melingkar diagonal dan memiliki sedikit fiber yang berukuran pendek, sehingga akan memberikan efek bulu mata yang lebih panjang, namun tidak menggumpal.Jadi, maskara waterproof terbaik mana yang jadi favorit kamu? Saat ini, kamu bisa mendapatkan semua maskara waterproof tersebut di Shopee. Nah, agar belanja kamu semakin murah, jangan lupa untuk mengikuti promoyang akan dimulai pada 18 Oktober 2021. Kamu juga bisa mengikuti promo Murah Lebay Day yang akan berlangsung pada 23 Oktober 2021 dan dapatkan penawaran spesial dari Shopee.Dalam program Shopee 11.11 Big Sale ini, kamu bisa puas berbelanja produk kecantikan lainnya pada kampanye belanja tersebut. Selain itu, Shopee 11.11 Big Sale juga mempunyai banyak promo, seperti COD, Gratis Ongkir Rp0, Murah Lebay Diskon hingga 90 persen, dan Flash Sale Rp11. Tunggu apalagi, yuk belanja!