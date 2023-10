Satu Dekade di Indonesia, Kojie.san Rilis Super Serum dan Sunscreen Berteknologi RadiCare

Kojie.san Super Serum

Kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan dan kecantikan membuat produk skincare berlomba-lomba memenangkan hati masyarakat Indonesia, termasuk Kojie.san, produk kecantikan asal Filipina yang telah berhasil merebut hati masyarakat Indonesia.Lebih dari sepuluh tahun, Kojie.san, sebagai brand berpengalaman di industri kecantikan milik Beauty Elements Ventures, Inc. (BEVI) ingin konsumen merasakan hasil positif jangka panjang untuk kulitnya.Kojie.san tidak hanya memberikan solusi untuk mencerahkan kulit, tapi juga menjaga kondisi kulit agar tetap sehat dan terlindungi, namun tetap memberikan penampilan maksimal.Dalam rangka merayakan satu dekade kehadirannya di Indonesia, Kojie.san meluncurkan beberapa inovasi terbaru dari produk skincare nya, antara lain:Popularitas produk serum di Indonesia menginspirasi Kojie.san untuk meluncurkan Skin Lightening Super Serum. Ini adalah serum pencerah dengan formula ringan dan tidak berminyak yang membuat kulit bercahaya 3 kali lebih cepat.Memiliki formulasi dari empat bahan ampuh yakni Niacinamide, Kojic Acid, Hyaluronic Acid, dan Vitamin C untuk menghaluskan dan melembapkan kulit secara efektif sekaligus mencerahkan bintik hitam dan warna kulit yang tidak merata.Untuk sebagian orang, perlindungan terhadap kerusakan akibat sinar matahari dan radiasi merupakan hal yang penting tanpa mengurangi penampilan mereka. Dengan teknologi TrueTone yang beradaptasi dengan warna kulit apapun dan didukung oleh teknologi RadiCare yang melindungi kulit dari sinar matahari berbahaya dan radiasi cahaya yang mencemari kulit, sunscreen ini merupakan produk perawatan kulit ideal yang harus dimiliki. Tak hanya dapat digunakan sebagai make up primer tapi juga memberikan perawatan dan perlindungan kulit sehari-hari.Merupakan inovasi produk perawatan dengan SPF50+ PA+++ yang memberikan perlindungan UVA/UVB matahari. Kemampuan teknologi RadiCare bertindak sebagai penghalang yang melindungi kulit dari sinar matahari dan radiasi cahaya biru yang berbahaya. Pelindung matahari yang ampuh ini memiliki formula yang cepat menyerap, tidak berminyak, dan tidak meninggalkan white cast. Tersedia dalam dua varian: SunProtect Face yang paling cocok digunakan sebagai dasar dan SunProtect Sport yang tahan keringat cocok untuk orang yang aktif.