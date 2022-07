Michele Obama Luncurkan Lipstik untuk Dorong Minat Pendaftaran Pemilih AS

(FIR)

Demi bisa menarik minat pendaftar pemilih dalam pemilihan di Amerika yang akan dilangsungkan pada November ini, istri mantan presiden ke-44 Amerika, Michelle Obama berkolaborasi dengan merek kecantikan The Lip Bar serta Organisasi We All Vote mengeluarkan lipstik edisi terbatas.Dengan tajuk 'Bawse Voter', lipstik cair berwarna merah ini dibanderol dengan harga USD15 atau setara dengan Rp224.295 ribu.Sebanyak 40 persen dari keuntungannya akan langsung disumbangkan ke "When We All Vote" sebagai organisasi yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi pemilih di setiap pemilihan, serta bertujuan menutup kesenjangan ras di antara pemilih dengan menyediakan acara pendaftaran, pengingat teks, dan sumber daya online."Kami sangat bangga dapat bermitra dengan Michelle Obama/@michelleobama dalam misi @whenweallvote untuk membawa orang untuk memilih pada November ini!" tulis The Lip Bar dalam laman Instagram resminya.Didirikan pada 2012 oleh Melissa Buttler yang mulai membuat lipstik di dapurnya, The Lip Bar adalah brand yang vegan dan cruelty free, serta dimiliki oleh orang berkulit hitam.Lipstik ini akan diluncurkan sebagai edisi terbatas, hanya ada 500 lipstik yang tersedia. Jika kamu tertarik dengan lipstik ini kamu harus buru-buru membelinya selama persediaan masih ada ya.Namun, jika kamu ketinggalan, kamu masih bisa menyumbang langsung ke When We All Vote atau membeli salah satu koleksi marchendise When We All Vote lainnya.When We All Vote juga pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan termasuk, ByChari dengan kalung 'vote' yang menjadi viral setelah Obama memakainya selama pidato di konvensi nasional Demokrat yang viral.Di jam terakhir acara, kalung tersebut menjadi trending dalam pencarian di semua Google AS. Ada juga kolaborasi mereka dengan merek lilin Bright Black, serta merek fashion re-inc yang didirikan oleh pesepakbola AS Megan Rapinoe (yang juga merupakan co-chair When We All Vote), Chirsian Press, Tobin Heath, dan Meghan Klingenberg dalam rangkaian pakaian olahraga.