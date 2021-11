Masker stroberi

Masker kunyit dan madu

Masker pepaya

Masker bubuk kopi

Masker madu dan susu

Saat berjerawat, kebiasaan memakai masker pun tidak boleh sembarangan. Pasalnya, tidak semua jenis masker aman digunakan saat kulit wajah sedang berjerawat dan berkomedo. Perlu diingat, sebaiknya kamu menghindari masker peel off yang justru dapat memperburuk peradangan pada wajah berjerawat.Sebagai alternatifnya, kamu bisa menggunakan masker wajah yang terbuat dari bahan alami. Dengan masker wajah alami , tentu kamu tak perlu keluar biaya besar dan hasilnya pun juga memuaskan. Berikut masker dari bahan alami yang bisa kamu buat sendiri di rumah!Menurut Janice Cox, penulis Natural Beauty at Home, stroberi merupakan bahan alami yang bagus untuk perawatan jerawat. Buah ini mengandung asam salisilat yang menjadi bahan utama dalam produk perawatan yang biasa kamu beli di toko kecantikan.Cara membuatnya mudah, campur stroberi dengan yoghurt, madu atau air lemon. Tak hanya dapat menjaga kandungan minyak di wajah dan mencegah jerawat, masker ini juga bisa mencerahkan kulit lho!Kunyit dalam bentuk bubuk atau pasta dapat diaplikasikan menjadi masker alami untuk kulit berjerawat. Campurkan ½ sendok teh kunyit dengan 1 sendok makan madu. Dua bahan ini merupakan antioksidan dan juga anti bakteri yang dapat membantu menenangkan kulit yang meradang dan mencegah juga timbulnya jerawat.Hal ini sesuai dengan penjelasan Deanne Mraz Robinson, MD, FAAD, Asisten Profesor Klinis Dermatologi di RS Yale New Haven. ”Kunyit adalah anti inflamasi alami dan dapat membantu peradangan pada kulit," ungkapnya.Kandungan vitamin E, A, dan C yang ada di dalam buah pepaya bisa meregenerasi kulit, melembapkan serta menutrisi kulit secara alami. Buah ini sering dimanfaatkan sebagai solusi berbagai masalah kulit wajah, seperti jerawat, sel kulit mati yang menumpuk, dan komedo yang membandel.Melansir Healthline, bahan alami untuk menghilangkan komedo di hidung atau leher lainnya adalah bubuk kopi.Kamu hanya perlu menyiapkan bubuk kopi dan minyak kelapa. Kemudian, campurkan setengah cangkir minyak kelapa dengan setengah cangkir bubuk kopi. Aduk rata dan segera aplikasikan ke wajah.Kemudian, pijat wajah secara perlahan dengan gerakan memutar di sekitar area wajah yang terdapat komedo, biarkan selama 5 menit, lalu bilas dengan air dingin. Untuk hasil maksimal gunakan seminggu sekali ya!Masker untuk mengatasi komedo selanjutnya adalah yang terbuat dari madu dan susu. Nutrisi yang terkandung di madu dan susu murni ini sangat dipercaya dengan sangat baik dalam merawat wajah. Campurkan sesendok madu dan susu murni lalu aplikasikan ke bagian wajah yang memiliki komedo. Biarkan hingga keras hingga 10 ke 15 menit. Kemudian, kelupas secara perlahan lalu bilas.