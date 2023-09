5 Khasiat Biji Anggur untuk Kulit Bercahaya dan Terhidrasi

Anti-inflamasi

Melindungi akibat sinar matahari

Memperbaiki kulit

(Minyak biji anggur. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Mengobati jerawat

Meratakan warna kulit

(yyy)

Ladies, tentu kamu sudah tahu bahwa anggur termasuk salah satu buah yang banyak disukai karena rasanya yang enak dan menyegarkan. Namun, dibalik itu ternyata anggur terutama bijinya juga memiliki berbagai manfaat kesehatan lho, termasuk untuk perawatan kulit Selain mengandung sumber vitamin C dan E, antioksidan yang dikenal sebagai flavonoid pada biji anggur dianggap efektif dalam mengurangi tanda-tanda penuaan . Sifat-sifat ini, bersama dengan tingginya jumlah asam lemak rantai omega dan vitamin E yang terkandung dalam minyak biji anggur, menjadikannya pengobatan topikal yang populer untuk kulit.Nikhil Jain, pendiri Navah Skincare mengatakan kepada Indian Express, bahwa scrub, pelembap, pembersih, dan produk lainnya, serta banyak perawatan profesional, termasuk ekstrak biji anggur bisa membantu dalam perawatan kulit. Jain menyebutkan beberapa manfaat biji anggur untuk membantumu mendapatkan kulit bercahaya dan terhidrasi, antara lain:Ekstrak biji anggur mengandung proanthocyanidins, antioksidan kuat dengan sifat penyembuhan dan anti-inflamasi. Mengandung 20 kali sumber antioksidan vitamin E dan 50 kali kekuatan antioksidan vitamin C. Ekstrak biji anggur juga sangat kaya akan antioksidan dan pengembangan proanthocyanidins oligomer. Sehingga telah dikaitkan dengan serangkaian manfaat kesehatan.Ekstrak biji anggur telah terbukti dapat menyembuhkan kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, mulai dari kerutan hingga variasi pigmen dan bahkan kanker kulit. Antioksidan yang ditemukan dalam ekstrak biji anggur membantu kulit melawan radikal bebas. Sifat antioksidan dari ekstrak biji anggur dapat memerangi radikal bebas dan melindungi kulit.Ekstrak biji anggur meningkatkan pergantian sel dan sintesis kolagen, yang membantu kulit tetap elastis dan sehat. Grapeseed juga membuat kulit halus dan lebih fleksibel. Ini meningkatkan kelembapan, kelembutan dan elastisitas kulit dengan menambahkan vitamin C dan antioksidan ke dalamnya.Karena sifat antimikroba, beberapa orang menggunakannya untuk mengobati jerawat. Minyak biji anggur dapat membuat kulit lebih bersih, dengan menyerang bakteri yang masuk jauh ke dalam pori-pori dan menyebabkan jerawat.Melansir dari Healthline, kandungan bahan antioksidan kuat yang disebut proanthocyanidin, antioksidan ini dapat meratakan warna kulit jika digunakan secara konsisten pada kulit. Mengonsumsi ekstrak minyak biji anggur secara oral telah terbukti memperbaiki gejala melasma, suatu hiperpigmentasi pada kulit.Minyak biji anggur boleh dibilang perawatan yang sederhana, berisiko rendah, dan relatif murah untuk dicoba pada kulit. Mencampurnya dengan minyak esensial atau menggunakannya secara konsisten pada wajah sebagai pelembap semalaman mungkin akan memberikan hasil terbaik.Minyak biji anggur merupakan bahan yang kuat dan menjanjikan yang dapat memperbaiki penampilan kulit dan mengurangi beberapa tanda penuaan dengan sedikit risiko efek samping.