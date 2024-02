Waspada, 7 Bahan Riasan Ini Bisa Menyebabkan Timbulnya Jerawat

1. Alkohol

2. Akrilik

3. Bismut oksiklorida

4. Mika, Silika, dan Talk

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Parfum dan pewarna

6. Petrokimia

7. Silikon

(yyy)

Tanpa disadari, terkadang kita kerap mengabaikan bagaimana bahan-bahan dalam riasan dapat memengaruhi kulit.Saat ini, formula riasan telah berkembang pesat. Ada beberapa bahan penyebab jerawat yang belum dihilangkan secara bertahap oleh industri riasan dari formulanya.Dokter kulit bersertifikat Marisa Garshick, MD, merekomendasikan untuk menghindari bahan pelembap yang berat, termasuk minyak mineral dan minyak kelapa jika kulit rentan berjerawat. Mereka yang memiliki kulit rentan berjerawat atau sensitif juga harus menghindari pewarna merah yang mungkin ditemukan pada perona pipi.Menggunakan bahan topikal yang mengurangi bakteri penyebab jerawat, atau bahan yang terus mengelupas sel kulit untuk membuka pori-pori yang tersumbat, adalah cara yang bagus untuk melawan jerawat, menurut dokter kulit Rachel Nazarian, MD.Dan inilah bahan-bahan dalam make up yang bisa merusak wajahmu dengan jerawat, antara lain:Bersifat mengeringkan dan mengiritasi. Jika wajahmu sudah berjerawat, alkohol bisa membuat jerawat makin meradang atau memperburuknya untuk sementara. "Alkohol menghilangkan terlalu banyak minyak, mengeringkan kulit, dan merusak penghalang, sehingga mengganggu pH kulit yang sehat, menyebabkan benjolan seperti jerawat," ujar Nazarian kepada Byrdie.Membantu bahan-bahan make up saling menempel. "Sayangnya, itu sama saja dengan menempelkan plastik pada kulitmu," tegas Bella Schneider, CEO dan pendiri Bella Schneider Beauty tentang bahan oklusif. Apa pun yang ada di bawahnya akan terperangkap dan menyumbat pori-porimu.Bahan kimia ini memberikan hasil akhir yang berkilau dan dipernis pada bedak, tetapi dapat menyebabkan iritasi, yang berpotensi menyebabkan jerawat juga. Jadi, jika kamu melihat dua kata ini pada daftar bahan suatu produk, lanjutkan dengan hati-hati.Kulit kita mengatakan bahwa partikel yang memantulkan cahaya ini, yang ditemukan dalam segala hal mulai dari alas bedak, bedak hingga bronzer, semuanya dapat menyebabkan iritasi dan dehidrasi.Dengan kata lain, bahan-bahan ini berpotensi menyebabkan jerawat. Mika, silika, dan talk semuanya memiliki kemampuan menyumbat kulit dan menyumbat pori-pori. Bahan-bahan ini memang membuat kulit tampak bercahaya dan awet muda, namun jika kamu rentan berjerawat, mungkin bukan pilihan terbaik.Pewangi dan pewarna buatan dapat membuat suatu produk terlihat dan berbau menarik. Namun para ahli sepakat bahwa produk tersebut bisa sangat mengiritasi, memperparah sensitivitas kulit dan menyumbat pori-pori. "Parfum dan pewarna bisa menyebabkan iritasi yang mengubah pH kulit dan meningkatkan peradangan. Hal ini dapat menyebabkan lesi inflamasi seperti jerawat," Dr. Nazarian memperingatkan."Lebih dikenal sebagai lilin parafin, minyak mineral, dan petrolatum. Bahan kimia ini digunakan dalam riasan sebagai pengawet dan mengunci kelembapan," jelas Schneider. Tetapi bahan-bahan tersebut hanya menyumbat pori-pori dan membantu bahan-bahan buruk lainnya meresap jauh ke dalam kulit sehingga menimbulkan kerusakan juga. Dr. Nazarian menambahkan bahwa petrokimia sering kali dan bahan oklusifnya dapat memerangkap panas, dan memicu kondisi inflamasi yang sensitif terhadap panas seperti jerawat rosacea.Bahan ini membuat produk seperti primer dan alas bedak terasa halus dan dapat memberikan efek yang sama pada kulit. Namun, karena sifat oklusif silikon, pada jenis kulit tertentu, silikon mungkin mengalami dehidrasi dan menyumbat pori-pori.Perlu diketahui, bagi mereka yang memiliki kulit berjerawat, beberapa riasan mungkin juga mengandung asam salisilat, yang dapat membantu mengatasi pori-pori dan jerawat. Jadi, sebelum membeli produk make up, berhati-hatilah dan hindari produk-produk yang mengandung bahan-bahan di atas.