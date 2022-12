Ini Liquid Blush On Favorit Raisa yang Cocok dengan Semua Jenis Kulit

Formulasi Buildable, Blendable, dan Breathable

I'm Sunkissed dan I'm Flattered

(yyy)

Ladies, tentu kamu sudah tidak asing dengan perona pipi atau lebih dikenal Blush On ya. Salah satu make up item ini dapat memberikan tampilan wajah yang sehat, terutama pada wanita berwajah pucat atau kusam. Dengan blush on, bentuk tulang pipi juga terlihat lebih tegas di wajah. Pasalnya, blush on dapat membentuk ilusi wajah jadi lebih tirus atau proposional.Selain bentuk powder (bubuk) dan krim, inovasi blush on terbaru adalah dalam bentuk cair (liquid). Soft Cheek Color Drops, produk liquid blush terbaru dari Raine Beauty siap menyempurnakan kebutuhan make up penggunanya dengan serangkaian keunggulan yang cocok untuk segala tipe kulit. Dengan inovasi dropper applicator, blush on ini dapat digunakan oleh pemula maupun profesional.Berbeda dengan formula powder dan cream yang cenderung merangkul jenis kulit tertentu, Soft Cheek Color Drops disempurnakan untuk semua pengguna dengan jenis kulit yang berbeda-beda. Hasil akhir satin to velvet finish membuat perona pipi ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit karena tidak membuat make up look menjadi patchy, kering atau berminyak."Soft Cheek Color Drops ini memang dibuat untuk semua orang dan semua jenis kulit. Jadi, dari pemakaian pun cocok dengan semua cara. Buat yang mau praktis bisa pakai jari dan yang mau lebih presisi bisa menggunakan brush atau sponge. Hasilnya akan tetap natural dan menyatu dengan kulit kita," ucap co-founder Raine Beauty, Titania Fairuskha.Titania menjelaskan Soft Cheek Color Drops diformulasikan untuk mendapatkan liquid blush yang buildable, blendable, dan breathable. Warna Soft Cheek Color Drops yang buildable memudahkan pengguna untuk mengatur intensitas rona sesuai look yang diinginkan, dari natural look sampai bold look.Dengan teksturnya yang lembut dan halus menghasilkan formula liquid blush yang blendable dan memudahkan pengguna pemula maupun profesional untuk mengaplikasikan liquid blush ini pada wajah. Hasil yang skin-like karena formulasi lightweight menjadikan blush on ini breathable dan ringan meskipun digunakan beberapa layer."Dengan sifat buildable, blendable, breathable ini, Raine Beauty mendukung pengaplikasian Soft Cheek Color Drops dengan cara yang beragam baik menggunakan jari, brush ataupun beauty sponge, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pengguna. Apa pun look-nya dan cara penggunaannya, produk ini terlihat menyatu dengan kulit dan terasa ringan. Gunakan di bawah atau di atas bedak, Soft Cheek Color Drops akan tetap terlihat seamless tanpa gumpalan," jelas Titania.Dua pilihan warna Soft Cheek Color Drops dengan cerita manisnya memberikan dua tampilan berbeda. I’m Sunkissed dengan warna muted peach menggambarkan natural flush dari paparan sinar matahari dan membantu menegaskan radiant glow di semua warna kulit dan tipe kulit. Sementara, I’m Flattered, dengan warna fresh pink memberikan rona sipu yang serupa dengan natural blush yang muncul dibalik cerita manis romansa atau pujian.Founder Raine Beauty, Raisa Andriana mengatakan seluruh koleksi warna Soft Cheek Color Drops telah diformulasikan agar cocok untuk mempercantik warna kulit Indonesia yang beragam."Buatku dua warna ini highlighting kecantikan yang sebetulnya naturally sudah ada. Karena memang itu purpose dari Soft Cheek Color Drops dan Raine Beauty. Itu juga kenapa kita buat feel dari liquid blush ini adalah skin-like feeling. Aku harap semua yang pakai Soft Cheek Color Drops bisa merasakan rona karena kebahagiaan dari dalam diri sendiri sepanjang hari, karena we deserve to feel as good as we look," pungkas Raisa.