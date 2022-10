'Koktail Kecantikan', Campuran Bahan Skincare untuk Hasil Kulit Terbaik

Vitamin C + SPF

Vitamin C + Vitamin E

Vitamin C + Asam Glikolat

(Tujuan memakai produk perawatan kecantikan untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sehat. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

AHA + BHA

Asam Hyaluronic + AHA/BHA

Retinol + Asam Hyaluronic + SPF

Kamu tentu tahu bagaimana vitamin C bekerja untuk menjadikan kulit tampak lebih cerah. Atau bagaimana retinol dapat menyamarkan masalah penuaan kulit. Tapi, tahukah kamu, ada beberapa bahan perawatan kulit yang bila dicampur bisa menjadi tim spketakuler bagi kulit. Walaupun ada pula yang berdampak negatif pada kulit.Memang, tujuan memakai produk perawatan kecantikan untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sehat. Dan tentu saja mengatasi masalah kukit yang sedang dihadapi. Nah, untuk menemukan kombo yang sempurna untuk kulitmu, berikut beberapa skincare yang boleh dicampur untuk digunakan bersamaan rutinitas perawatan kulit.Rangkuman yang dilansir dari Lifestyle Asia ini diharapkan bisa mengubah kukit semakin kinclong, berikut ulasannya!Vitamin C yang kaya antioksidan tidak hanya berpasangan dengan baik dengan kekuatan pelindung SPF (tabir surya) untuk meningkatkan pertahanan kulit, kombinasi ini juga dapat mencegah pigmentasi dan bintik-bintik penuaan, karena kerusakan akibat sinar matahari.Vitamin E juga merupakan antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas dan stresor lingkungan. Kedua vitamin bersama-sama memiliki dua kali lipat amunisi antioksidan untuk membantu melindungi kulit dan menjaganya tetap sehat. Kamu juga dapat menambahkan Ferulic Acid ke dalam campuran antioksidan lain yang meningkatkan antioksidan lain. Ketiganya jika digabungkan adalah kombinasi kekuatan perawatan kulit yang efektif.Kombinasi ideal untuk pick-me-up ketika kulit terlihat lelah dan kusam. Glycolic Acid mengelupas sel kulit mati sementara Vitamin C mencerahkan kulit. Keduanya merupakan perbaikan cepat untuk merevitalisasi dan menyegarkan kulit.Keduanya adalah eksfoliator yang efisien, karena AHA larut dalam air dan BHA larut dalam minyak. Keduanya bisa menjadi pasangan yang kuat. BHA dapat menembus jauh ke dalam lapisan kulit, sementara AHA mengelupas permukaan, pastikan untuk melembapkan setelahnya karena dapat mengeringkan kulit.Jangan terintimidasi dengan namanya yang menakutkan. Hyaluronic Acid sebenarnya salah satu bahan yang paling lembut. Ia bekerja untuk semua jenis kulit dan merupakan humektan yang luar biasa, yang berarti ia menarik kelembapan ke kulit dan menyegelnya. Masuk akal untuk menggunakannya setelah pengelupasan dengan AHA dan BHA, setelah pori-pori bersih, mereka perlu ditindaklanjuti dengan kelembapan.Juga dikenal sebagai Vitamin A, retinol adalah superstar anti-penuaan dan juga salah satu bahan yang paling reaktif. Kamu bisa dengan aman memasangkannya dengan asam hyaluronic berkat sifatnya yang lembut. Mereka sebenarnya adalah pasangan yang ideal karena mengoleskan hyaluronic acid setelahnya dapat membantu meminimalkan iritasi dan menjaga kelembapan kulit tanpa mengganggu seberapa baik retinol bekerja.Dan karena Retinol merangsang pergantian sel, itu membuat kulit ekstra sensitif terhadap kerusakan UV, bahkan jika menggunakannya di malam hari. Artinya, gunakan SPF setiap hari ya!