Rangkaian 'Your Lips Hero' Jadi Andalan Lipstik Terbaru Penggemar K-Beauty

(yyy)

Demi memanjakan para pencinta Korean Beauty (K-Beauty), jenama produk kecantikan barenbliss mengadakan BNB Rewind Party 2022 di Greyhound Cafe Gunawarman, pada Kamis (15/12).Acara offline gatherhing pertamanya ini dihadiri oleh sejumlah beauty influencer, awak media dan komunitas #BNBae tentunya. Dalam acara tersebut, Fivyola Hendra, Brand Director barenbliss Indonesia mengumumkan bahwa barenbliss mendapatkan tiga penghargaan di ajang Beautyhaul Award 2022. Penghargaan tersebut menjadi pembuktian BNB sebagai KBeauty brand yang berkomitmen penuh menghadirkan produk terbaik, menyenangkan, dan bermanfaat."Penghargaan ini menambah semangat keluarga barenbliss untuk menghadirkan yang terbaik bagi seluruh pecinta Korean Beauty di tanah air BNB sebagai merek K-Beauty di Indonesia ingin memberikan persepsi kecantikan baru lewat hadirnya berbagai produk dengan formula Clean Beauty, tekstur, dan warna yang cocok digunakan oleh semua jenis skin tones. Kami mengajak kita semua untuk menjadi tampil percaya diri dengan menjadi versi terbaik diri sendiri bersama BNB," ujar Fivyola.Masih dalam kesempatan yang sama, Tia Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia juga menjelaskan rangkaian produk bibir terbaru barenbliss dalam talkshow yang bertajuk 'Your Lips Hero.' Desember yang istimewa ini BNB mengajak K-Beauty Lovers membangun semangat baru bersama Your Lips Hero dari barenbliss, dengan produk bibir terbarunya Full Bloom Transferproof Matte Tint sebagai pilihan lain untuk kamu yang menginginkan tampilan bibir yang bold dengan hasil matte dan transferproof."Di awal launching barenbliss sebagai K-beauty brand, BNB dikenal dengan keahliannya dalam produk kecantikan dan unggul dengan produk bibirnya. barenbliss selalu berkomitmen menghadirkan rangkaian lip product dengan kualitas terbaik untuk tampilan bibir yang mempesona di sepanjang waktu," tuturnya.Lebih lanjut, Tia menjelaskan Kehadiran Full Bloom Transferproof Matte Tint semakin memperkuat posisi BNB sebagai Your Lips Hero, karena warna dan teksturnya yang berbeda dari rangkaian sebelumnya, sehingga pencinta K-Beauty kini memiliki lebih banyak pilihanuntuk mengeksplorasi kecantikan alami mereka.Matte tint dengan tekstur creamy yang ringan dan nyaman, memberikan hasil yang transferproofdan tahan lama. Full Bloom Transferproof Matte Tinti memiliki tiga keunggulan utama. Pertama Nontransfer Smooth Finish, merupakan pigmentasi tinggi yang satu sapuannya mampu mengcover bibir secara sempurna untuk tampilan bibir yang halus.Kedua Longwear Up To 12H, dengan Color Booster Technology, warna dan lapisan tahan air terkunci dengan kuat hingga 12 jam untuk hasil yang tahan lama. Ketiga Lightweight Comfy Matte, tekstur ultra ringan yang lembut di bibir tanpa rasa lengket, membuat bibir nyaman sepanjang hari.Produk ini memiliki tiga kandungan istimewa, yaitu: Triple Flower Essence yang berfungsi menutrisi, melembapkan, dan melindungi bibir; E-Hyaluron Moisture yang berfungsi menjaga bibir tetaplembap dan sehat; dan Color Booster Technology yang diformulasikan dengan film former untukhasil non-transfer dan tahan lama yang tetap nyaman di bibir."Full Bloom Transferproof Matte Tint terdiri dari enam pilihan warna yaitu: 01 Fresh Dawn (Soft pinkish nude), 02 Magical Mimosa (Mild peachy pink), 03 Pollen Harvest (Medium pinkish brown), 04 Sunny Rose (Passionate pinkish neutral), 05 Ruby Daisy (Spicy orangeish red), 06 Sassy Season (Brave rosy brown). Pilihan warna tersebut bisa dipadupadankan menghasilan nuansa warna ombre yang menawan dan tetap profesional."Sekarang sudah ada barenbliss di setiap moment pentingmu, karena kami membawa lebih banyak warna ke dalam hidup Kamu! We are ready to be the hero to your lips and also you," pungkas Tia.