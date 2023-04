Intip Warna Baru Liquid Blush Raine Beauty by Raisa, Cocok untuk Lebaran

(3 warna baru soft cheek color liquid blush Raine Beauty, atas ke bawah: I;m Fearless, I'm Brilliant, I'm in The Mood. Foto: Dok. Raine Beauty)



#PlayWithYourShades

(yyy)

Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki kualitas diri, baik dari dalam memperbarui jiwa maupun luar secara penampilan.Kini, saatnya kamu tampil percaya diri dalam merayakan momen Ramadan sekaligus Lebaran yang mengajak untuk menjadi the best version of you.Dalam mendukung BestfRaine untuk selalu tampil percaya diri, menemukan versi diri yangterbaik dan feel good dengan perjalanan eksplorasi bersama make up, Raine Beauty merilis tiga shades terbaru dari Soft Cheek Color Drops.Dengan formulasi yang tetap inklusif, style yang fleksibel, dan warna baru yang dinamis, Raine Beauty selalu berusaha untuk memberikan pengalaman merias wajah yang menyenangkan.Seperti halnya lukisan yang memukau, make up dapat menjadi kanvas bagi setiap individumengeksplorasi keunikan dirinya. Melalui warna-warna yang lebih dinamis dan berani, RaineBeauty memberikan sentuhan akhir dalam perjalanan eksplorasi BestfRaine menemukan sisilain dari diri yang lebih indah.Bermain dengan tiga shades baru Soft Cheek Color Drops, Raine Beauty mengajak para wanita untuk merayakan keunikan dalam mengekspresikan diri. I’m Fearless, hadir dengan sentuhan hangat terracotta yang menunjukan keberanianmu mengeksplorasi warna.I’m In The Mood, hadir dengan warna mauve pink yang lembut memancarkan pesona cantik yang memikat. Sementara, I’m Brilliant, guratan warna cerah dari radiant rose yang berani, menajamkan tampilan bold yang lebih atraktif.Kamu dapat bebas bermain dengan warna, mengeksplorasi shades yang lebih bold, dan mengeluarkan sisi unik diri yang lebih mempesona. Tiga shades baru Soft Cheek Color Drops ini dapat dicampur dengan shades Soft Cheek Color Drops varian lain, sehingga memberikan efek berbeda untuk menciptakan tampilan yang lebih hidup dan personal.Kini, tak ada lagi batasan dalam memadukan warna blush yang berbeda, Raine Beauty mengajakBestfRaine untuk berani mengekspresikan pesona diri dengan lebih bebas. Let your creativityflow and shine through your make up!