Buttonscarves Beauty Hadirkan 3 Sosok Inspiratif yang Mewakili Kecantikan Wanita Indonesia

(Ki-ka: Dian Pelangi, Astrid Satwika, Sarah Sofyan, dan Allyssa Hawadi. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Jenama kecantikan lokal, Buttonscarves Beauty memperkenalkan tiga sosok wanita inspiratif sebagai 'The Face of Buttonscarves Beauty' melalui kampanye #MadeYouLook.Ketiga wanita tersebut adalah Dian Pelangi, seorang fashion designer yang kerap mengharumkan industri mode tanah air, menjadi simbol Confidence. Astrid Satwika, seorang beauty enthusiast dan public figure yang mewakili Beauty. Dan, Sarah Sofyan, seorang female entrepreneur dan fashion enthusiast yang mewakili Elegance.Menurut Allyssa Hawadi, Co-Founder & VP of Public Relation dari Buttonscarves Beauty, ketiga sosok ini dinilai telah menginspirasi wanita Indonesia untuk terus berkembang dan menghasilkan karya yang dapat memberi dampak positif terhadap kemajuan wanita tanah air."Melalui kampanye ini Buttonscarves Beauty ingin membangun rasa percaya diri dan menunjukan bahwa setiap wanita memiliki potensi yang tidak terbatas untuk menggapai mimpi dan menginspirasi lingkungannya. Baik itu Astrid Satwika, Sarah Sofyan, dan Dian Pelangi, mereka adalah tiga sosok yang memberikan dampak positif di bidangnya masing-masing. Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan tiga sosok inspiratif ini," ungkap Allyssa dalam acara Talkshow 'The Face of Buttonscarves Beauty' pada Selasa, (2/6), di Langham, Jakarta.Dalam kesempatan yang sama, Dian Pelangi mengatakan fashion dan beauty adalah dua hal yang enggak pernah bisa dipisahkan. "Sebagai fashion designer, aku juga belajar tentang kecantikan. Produk Buttonscarves ini bukan cuma bagus secara tampilan, tapi juga kualitasnya. Selain inovatif, tapi juga keep up dengan tren-ren terkini. Maka gak heran Buttonscarves Beauty membuktikan eksistensinya dengan menjadi Official Beauty Partner di NYFW 2023," tutur Dian.Hal senada pun disampaikan oleh Sarah Sofyan yang mengatakan "Buttonscarves Beauty selalu menghadirkan produk-produk berkualitas dengan kemasan yang elegan. Saya pribadi sangat menyukai Buttonscarves Beauty karena mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas."Sementara itu, bagi Astrid Satwika Buttonscarves Beauty memiliki peran penting dalamperkembangan industri kosmetik dan kecantikan di Indonesia. "Hadir sebagai luxury brand asalIndonesia, Buttonscarves Beauty selalu menawarkan produk inovatif yang berkualitas dan mengikuti tren masa kini," tutup Astrid.