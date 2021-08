Rahasia 'Mood Tetap On' Walau di Rumah Aja

(Fit Me 24HR Oil Control Powder Foundation memiliki enam shades yang cocok untuk kulit perempuan Indonesia. Foto: Dok. Maybelline)

Tips produktif 'mood tetap on' dari rumah

(Coba ajak teman-temanmu untuk menyalakan kamera saat meeting virtual untuk melepas kerinduan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Situasi pandemi covid-19 masih meminta kita untuk bersabar tetap di rumah saja. Namun, hal ini jangan sampai membatasi kreativitas dan cara kita mengekspresikan diri untuk “feel good and look good”.Walaupun cuma di rumah saja, coba tetap sempatkan diri untuk make up dan dress up. Ketika kita ‘look good’ dan ‘feel good’, mood juga akan terjaga dan kita bisa jadi lebih produktif.Brand makeup nomor satu dunia, Maybelline New York menjawab kebutuhan beauty enthusiast untuk mendapatkan complexion dengan hasil akhir yang mulus, tekstur ringan anti dempul, nyaman dan bebas minyak seharian dengan salah satu produk terbaru Fit Me 24HR Oil Control Powder Foundation. Menurut Carla Mangindaan, Brand General Manager Maybelline New York, Fit Me 24HR Oil Control Powder Foundation memiliki beberapa keunggulan yang menjawab keresahan perempuan Indonesia, antara lain:- 24hr oil control untuk make up tetap on seharian- Memiliki tambahan SPF tertinggi di antara produk sejenis. Dengan SPF 44 memberikan perlindungan ekstra jadi tidak perlu lagi khawatir terpapar sinar matahari- Hasil akhir yang ringan dan mulus- Hadir dalam enam shades yang cocok untuk kulit perempuan Indonesia.Untuk kamu yang masih harus bekerja atau kuliah di rumah secara online dan sudah terbiasamematikan kamera, coba ajak teman-temanmu untuk menyalakan kamera. Selain bisa salingmelepas kerinduan bersama, meeting juga bisa jadi lebih produktif dan interaktif karena bisamelihat wajah satu sama lain.Jangan lupa, pakai Fit Me 24HR Oil Control Powder Foundation dengan 24 hour oil control make up tetap on walau sudah meeting seharian. Kamu juga bisa pakai beragam pilihan lipstick dari Maybelline New York supaya wajah tampak lebih cerah.Ketika sudah jenuh, coba lakukan berbagai aktivitas yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya, misalnya melukis, virtual photoshoot, memasak, atau mungkin mendekor ulang kamar. Do it Yourself bisa membuat kamu menemukan sisi diri kamu yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Gunakan Fit Me 24HR Oil Control Powder Foundation yang ringan dan mulus seharian.Walaupun di rumah aja, tetap sempatkan diri untuk mendapat paparan matahari karena baik untuk asupan vitamin D alami. Untuk suasana baru, juga bisa coba belajar online atau membaca buku di bagian rumah yang terpapar sinar matahari langsung, sambil memutar musik, bisa jadi pilihan refreshing yang simple dan sehat. Gak usah khawatir sinar UV, karena Fit Me 24Hr Oil Control Powder Foundation dengan SPF 44 akan memberikan perlindungan ekstra buatmu.