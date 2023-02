Unik Banget! Kolaborasi Merek Kecantikan Lokal, Crayon Shinchan dan Tahilalats

(Foto: Dok. Somethinc)

(yyy)

"Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, oh senangnya… Aku senang sekali!" Tanpa sadar kamu pasti membaca liriknya sambil bernyanyi ya kan! Yups, lagu tersebut merupakan soundtrack dari kartun Crayon Shinchan yang sempat populer di awal tahun 2000an dan begitu disukai anak-anak kecil saat itu.Dalam rangka perayaan hari jadinya yang ke-30 tahun, kartun asal Jepang ini datang ke Indonesia bersama komik ternama dari Indonesia, Tahilalats. Melihat kesempatan emas ini, brand kecantikan lokal, Somethinc turut serta berpartisipasi untuk menghadirkan produk-produk skincare kolaborasi yang selalu digunakan dan berkualitas dengan standar internasional.Irene Ursula, Creator dari BeautyHaul, Somethinc, & Glowinc Potion mengungkapkan kolaborasi tiga brand yang super fun; Somethinc x Shinchan x Tahilalats ini merupakan bentukkerjasamanya untuk menghadirkan produk berkualitas yang bisa membuat semua orang glowup dan happy setiap harinya."Kami meyakini bahwa merawat kulit harus kita nikmati setiap step-nya agar dapat merasakan setiap manfaat yang ada. Maka dari itu, teman-teman yang menyukai Shinchan dapat mengoleksi produk Somethinc sambil tetap merawat kulit dengan rasa happy!" tuturnya.Irene menyebutkan ada empat produk kolaborasi dengan kemasan khusus yang menghadirkan karakter Shinchan dan teman-teman serta Tahilalats yang ikonik. Berikut daftarnya:Seringkali kesibukan beraktivitas membuat kita lupa untuk merawat diri. Bahkan, sesederhana mencuci muka dengan bersih. Padahal cuci muka memiliki segudang manfaat yang baik untuk merawat wajahmu! Somethinc menghadirkan Low pH Gentle Jelly Cleanser, sabun cuci muka vegan yang gentle dan ber-pH rendah. Jadi, kamu enggak perlu khawatir kulitmu ketarik dan jadi kaku, ya! Say no untuk kulit kering setelah cuci muka.Banyak aktivitas di luar pada saat siang hari? Yuk, lindungi wajahmu dengan Holyshield! UV Watery Suncreen Gel dari terik matahari. Sunscreen ini dapat memberikan sensasi sedingin salju yang sejuk setelah pemakaian sehingga tidak akan mengganggu aktivitasmu. Buat yang takut pakai sunscreen karena lengket dan white cast, tenang saja. Sunscreen dari Somethinc ini termasuk yang ringan tetapi tetap memberikan protektif maksimal dengan SPF 50+.Hangout dengan teman-teman bisa jadi masalah kalau bibirmu kering dan pecah-pecah. Duh, bikin mood berantakan, ya? Sebelum kumpul bareng teman-teman, kamu bisa pakai Bee Power Propolis Glow Lip Serum yang mengandung Korean Propolis dan Manuka Honey. Kamu bisa pakai lip serum ini sebagai base lips sebelum kamu pakai lip tint atau lip cream.Saat beristirahat malam, bukan hanya tubuh yang perlu beristirahat. Wajah juga perlutreatment agar terlihat lebih cerah dan fresh. Somethinc Skin Goals Moisture SilkCreme memiliki kekuatan 5 kali pencerah sebagai moisturizer pagi dan malam. Jadi, kamubisa pakai cream moisturizer ini baik di malam hari ataupun pagi hari. Tampil denganwajah yang lebih cerah dan fresh tentunya bikin happy dan percaya diri sepanjang hari!