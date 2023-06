Gak Perlu Minder! Allyssa Hawadi Bagikan Trik Make Up untuk Cewek Berpipi Tembem

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Pemilik pipi chubby alias tembem sering kali merasa minder (kurang percaya diri) karena dianggap bikin wajah terlihat bulat. Meskipun, kadang memiliki pipi tembem bisa membuat penampilan wajah menjadi cute dan kelihatan lebih muda.Namun, ada juga sebagian orang yang tidak menyukai kelebihan lemak pada wajah tersebut, karena membuatnya tampak gemuk.Nah, salah satu cara instan untuk menyiasati pipi tembem adalah dengan melakukan trik make up tertentu. Menurut Allyssa Hawadi, seorang Makeup Artist Professional sekaligus Co-Founder & VP of Public Relation Buttonscarves Beauty, kalau tembem berarti harus beri kontur di atas pipi."Untuk hijabers kalau mau kelihatan tirus, konturnya di bawah pipi ke arah rahang. Lalu gunakan alas bedak nomor 1 di area pipi dan foundie gelap di bawah pipi ke rahang. Jangan dibuat garis tapi aplikasikan ke arah bawah," jelas Allyssa saat ditemui dalam acara konferensi pers 'The Face of Buttonscarves Beauty', di Langham Jakarta, Selasa (20/6).Selain itu, Allyssa juga menyarankan untuk pemilik pipi chubby sebaiknya hindari pemakaian blush on di pipi depan karena itu hanya akan membuat tembemnya makin terlihat."Kalau di pipi depan orang malah engeh dengan chubby-nya. Jadi sebaiknya pakai blus on di ujung tulang pipi. Intinya jangan pakai sesuatu yang menjadi atensi orang lain padahal kita mau nutupin," tutup Allyssa.