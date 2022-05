L’Oréal Professionnel Kenalkan Teknik Perwanaan Rambut French Glossing di LPBF 2022

(Di Booth Experience Color French Way ini dijelaskan mengenai pencampuran warna untuk mendapatkan warna rambut fesyen. Foto: Dok. Istimewa)

(Contoh warna rambut French Glossing. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Merek kosmetik profesional, L’Oréal Professionnel kembali menghadirkan service signature French Glossing sebagai terobosan baru di dunia pewarnaan rambut yang menjawab keinginan banyak perempuan Indonesia.Memberikan tampilan rambut yang dua kali lebih berkilau dan berdimensi, French Glossing diperkenalkan oleh L’Oréal Professionnel dalam rangkaian acara khusus bagi para penata rambut: L’Oréal Professionnel Business Forum (LPBF) 2022. Di mana acara tersebut merupakan komitmen berkesinambungan untuk mengembangkan industri tata rambut Indonesia, dengan memberikan inspirasi, edukasi, dan inovasi terbaru kepada puluhan ribu hairdressers di seluruh Indonesia.Hendra Purjaka, Brand General Manager L’Oréal Professionnel menuturkan konsumen kini semakin percaya diri untuk ke salon, baik untuk perawatan atau pewarnaan rambut. Secara spesifik, hampir 60 persen konsumen ingin pewarnaan rambut grey coverage (menutupi uban).Sedangkan, 80 persen konsumen di Indonesia juga melakukan pewarnaan rambut untuk kali pertama dengan warna fesyen. Selain itu, bagi mereka yang sudah pernah melakukan Balayage sebelumnya, mereka ingin mengembalikan warna rambut dengan melakukan balayage retouch.“Untuk menjawab kebutuhan konsumen dengan bangga kami memperkenalkan French Glossing, signature service untuk hair lovers di Indonesia di LPBF 2022. Servis pewarnaan terbaru ini akan memberikan warna rambut dua kali lebih berkilau dan berdimensi," tutur Hendra.Sementara, tema LPBF tahun ini adalah ‘Celebrating the Pros, Tailor-Made Service for You’ dengan fokus pada pengalaman konsumen yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan konsumen yang unik. Dimulai dari konsultasi dengan professional hairdresser untuk mendapatkan diagnosis kondisi rambut, pemilihan produk pewarnaan dan treatment yang tepat, serta rekomendasi perawatan lanjutan agar kesehatan rambut tetap terjaga.Indra Tanudarma, Head of Education L’Oréal Professionnel menjelaskanFrench Glossing adalah layanan pewarnaan rambut yang akan banyak diminati di Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain. French Glossing merupakan teknik pewarnaan dua langkah menggunakan rangkaian produk dari L’Oréal Professionnel yaitu Maji Fashion dan DIA Light yang digunakan hairdressers untuk melakukan tiga servis utama yang paling digemari konsumen saat ini.Di antaranya adalah root touch-up bagi konsumen yang menginginkan pewarnaan di bagian akar rambut, fashion coverage bagi konsumen yang ingin mewarnai rambut untuk pertama kalinya atau yang ingin menutupi uban dengan pilihan warna fesyen.Untuk mendapatkan hasil pewarnaan French color services yaitu French Glossing dan French Balayage yang lebih tahan lama dan tidak rusak, Indra menyarankan hairdressers menggunakan Metal DX, terobosan terbesar dalam perawatan rambut di L’Oreal Professionnel dengan kandungan Glicoamine, molekul inti yang menetralisir dan menargetkan kandungan metal sehingga pewarnaan rambut menjadi sesuai ekspektasi, mencegah rambut mudah patah hingga 87 persen."Sementara, untuk memberikan edukasi seputar teknik French color services beserta inovasinya, di dalam LPBF 2022 ini terdapat tiga sesi masterclass yaitu Color, Cut, dan Business agar hairdressers dapat memberikan layanan pewarnaan menyeluruh," pungkas Indra.