Mengenal SK II GenOptics Under Eye Circle, Serum untuk Hidupkan Aura Mata

Saat ini, banyak perempuan Indonesia usia muda yang mengalami beberapa masalah di area mata . Mulai dari lingkaran hitam (mata panda), garis halus hingga kantung mata Penyebabnya pun sangat beragam namun yang paling umum karena penumpukan toksin tubuh pada area tersebut akibat kurang tidur, stress, atau dehidrasi. Warna hitam atau kebiruan itu muncul karena pembuluh darah di sekitar lingkaran mata membesar, sehingga terlihat jelas.Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan mata panda. Mulai dari hindari begadang, cukupi kebutuhan air, kompres mata dengan air dingin, hingga menggunakan produk yang tepat. SK-II meluncurkan GenOptics Under Eye Circle serum mata canggih pertama dari SK-II yang akan merevolusi kategori dengan mengatasi kebutuhan perawatan mata.Melalui penelitian ekstensif, SK-II menunjukkan tiga masalah utama yang memicu kekhawatiran pada bawah mata saat ini seperti akumulasi pigmentasi (melanin) yang menyebabkan kulit kusam, kulit kasar dan tipis yang disebabkan oleh kekeringan dan polusi, serta kurangnya sirkulasi darah yang disebabkan oleh stres sehari-hari.Serum ini diformulasikan dengan Pitera, bahan eksklusif dan turunan alami dari SK-II yang dapat meningkatkan fungsi pelindung kulit dan mengubah kulit menjadi tampak sebening kristal. Teknologi GenOptics Aura yang mengandung niacinamide dan ekstrak bunga teratai untuk meningkatkan kecerahan kulit.Juga, NEW GenOptics Under Eye Dual Complex yaitu LA-Bright yang memberikan eksfoliasi yang lembut pada area sekitar mata dan Sodium Lactate, Xylitol & Trehalose yang melindungi kulit dari dehidrasi sekaligus menjadikan tekstur kulit kenyal dan halus melalui pelembapan yang kuat.Selain itu, serum yang ringan namun kuat ini direkayasa dengan aplikator roller-ball keramik yang unik dari SK-II yang dapat memberikan pijatan “tanpa gesekan”, sehingga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mendinginkan kulit untuk mengistirahatkan mata, melepaskan aura cerah dan bercahaya di sekitar mata.