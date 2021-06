1. Pisang

2. Pepaya

3. Nanas

4. Alpukat

5. Jambu Biji

Buah adalah salah satu jenis makanan yang tidak hanya mampu menjauhkan kamu dari berbagai penyakit namun juga bisa memberikan manfaat luar biasa untuk kecantikan kulit Bila, kamu ingin meningkatkan tampilan kulit, kamu perlu lebih banyak mengonsumsi buah-buah berikut ini atau menggunakannya langsung sebagai masker. Jika kamu ingin memiliki kulit yang glowing, cukup tumbuk pisang lalu oleskan pada wajah. Biarkan selama 15 menit dan cuci muka dengan air dingin. Pisang adalah pencerah kulit alami yang sangat baik karena mengandung vitamin A yang menghilangkan perubahan warna dan vitamin E yang menawarkan perlindungan terhadap radikal bebas.Buah kuning ini juga bisa membantu mengobati jerawat. Kamu hanya perlu potong kecil kulit pisang. Gosok bagian dalam kulit dengan lembut di atas area yang terkena jerawat. Lakukan ini selama 5 menit atau sampai bagian dalam kulitnya berubah menjadi cokelat.Biarkan pisang di kulit mengering. Bersihkan dengan air hangat. Ulangi ini setidaknya 3 kali sehari untuk hasil terbaik.Pepaya mengandung antioksidan sehat yang disebut karotenoid terutama satu jenis yang disebut likopen. Tak hanya itu, buah ini juga mengandung magnesium dan vitamin B1, B3, B5, C, E dan K.Pepaya juga dianggap mampu melindungi dari kerusakan kulit. Mengonsumsinya dapat membuat kulit lebih kencang dan awet muda. Aktivitas radikal bebas yang berlebihan diyakini bertanggung jawab atas banyak kerutan, kendur, dan kerusakan kulit lainnya yang terjadi seiring bertambahnya usia.Vitamin C dan likopen dalam pepaya melindungi kulit kamu dan dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan.Studi telah menunjukkan bahwa kandungan bromelain dalam nanas memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Satu studi pada delapan orang dengan pityriasis lichenoides chronica (PLC), penyakit kulit kronis yang menyebabkan bintik-bintik kecil, bersisik, dan menonjol pada kulit, mencatat bahwa konsumsi bromelain setiap hari selama tiga bulan membalikkan kondisi tanpa menyebabkan efek samping apa pun.Kandungan vitamin C nanas juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Satu cangkir nanas mengandung 88 persen dari Nilai Harian (DV) untuk vitamin C, antioksidan kuat. Vitamin C memiliki beberapa khasiat yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit, seperti meningkatkan produksi kolagen, memiliki sifat antioksidan, dan membantu penyembuhan luka.Membuat masker alpukat buatan sendiri adalah cara alami lain untuk menenangkan kulit kering. Brandy Crompton seorang ahli kecantikan berlisensi menyarankan untuk menghaluskan setengah buah alpukat dan mencampurnya dengan satu sendok teh minyak zaitun. Kamu juga bisa menambahkan satu sendok makan madu untuk kulit yang sangat kering. Oleskan masker ke wajah, biarkan selama 15 hingga 20 menit, lalu bersihkan.Kulit kamu akan terasa lembap. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kamu juga bisa mengoleskan pelembap yang biasa kamu gunakanJambu biji dapat membantu memperbaiki warna kulit kamu dengan mencerahkan dan menyegarkannya. Buatlah scrub dengan bahan ini. Mulailah dengan menumbuk beberapa daging jambu biji dan mengocoknya dengan kuning telur. Lalu, oleskan pada wajah dan biarkan selama kurang lebih 20 menit, pijat dan bilas dengan air hangat.Biji dalam buah ini berfungsi sebagai eksfoliator yang sangat baik untuk menghilangkan kotoran, memberi kamu warna kulit yang merata.