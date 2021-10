'Reveal Your Beauty' Tagline Baru Scarlett Bersama Star Ambassador TWICE

(yyy)

Setelah menggandeng aktor Song Joong-ki, kali ini giliran TWICE yang menjadi Star Ambassador Scarlett . Tepat pada 16 Oktober 2021, brand perawatan kulit dan kecantikan ini resmi mengumumkan kerjasama dengan TWICE sekaligus meluncurkan tagline “REVEAL YOUR BEAUTY” untuk menyemangati semua orang agar bisa lebih percaya diri, menunjukkan pesona sejati, serta menjadi versi terbaik dari diri masing-masing.Kolaborasi internasional ini berawal dari keinginan Felicya Angelista, Owner Scarlett, untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin bintang Korea. Selain itu, TWICE juga memiliki basis fans (atau disebut ONCE) yang sangat besar dan antusias di Indonesia.Girlband asal Korea Selatan yang dikelola oleh JYP Entertainment ini memiliki sembilan orang anggota yakni Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, serta Tzuyu.“Dari awal kunjungan TWICE ke Indonesia tiga tahun lalu, para ONCE di Indonesia sangat membludak dan mereka sangat loyal mendukung idolanya. Karena itu, kami senang sekali Scarlett bisa berkolaborasi dengan TWICE sebagai Star Ambassador terbaru, karena kita sebenarnya memiliki satu kesamaan. TWICE merupakan rising star di negaranya dan Scarlett pun adalah rising brand di Indonesia. Dengan menjadi Star Ambassador, harapannya kami bisa saling melengkapi dan rising together untuk mewujudkan tagline Reveal Your Beauty,” ungkap Felicya.Sembilan anggota TWICE pun diketahui telah mencoba dan menyukai semua jenis skincare Scarlett. Mulai dari face wash, face toner, face serum, dan face cream. Kolaborasi Scarlett dengan TWICE bertujuan untuk mempopulerkan serangkaian kategori perawatan kulit eksklusif. Tidak hanya ingin menarik pembeli lokal, Scarlett juga berupaya meningkatkan pangsanya ke pasar global.“Kami sangat senang dengan tagline terbaru Scarlett, Reveal Your Beauty, karena kami juga percaya bahwa semua orang sejatinya punya pesona masing-masing. Kita semua harus bangga dengan keunikan kita dan berani tampil percaya diri. Jajaran produk skincare Scarlett bisa membantu kita untuk merawat kesehatan dan kelembutan kulit kita setiap saat,” tutur girlband TWICE dalam press realese.Rencananya, kolaborasi Scarlett dan TWICE sebagai Star Ambassador akan berlangsung hingga tahun 2022. Tidak hanya menggaet partner strategis untuk memperkuat reputasi sebagai skincare lokal kebanggaan Indonesia, Scarlett juga banyak merancang peluncuran produk-produk baru yang sesuai dengan permasalahan kulit yang sering dialami banyak konsumen.“Sebagai brand skincare terdepan di Indonesia, kami selalu berkomitmen untuk mendengarkan kebutuhan para pengguna dan terus berinovasi dengan rangkaian koleksi perawatan yang lebih baik. Dengan tagline ‘Reveal Your Beauty’ bersama TWICE, kami berharap semoga semakin banyak pengguna yang tekun menjaga kesehatan kulit dengan produk-produk berkualitas tinggi dari Scarlett,” tutup Felicya.