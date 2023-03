Ingin Wajah Mulus Bak Wanita Korea? Cobalah 5 Bahan Perawatan Kulit K-Beauty Alami Ini

1. Propolis

Krim BB, sheet mask, dan semua perawatan kulit asal Korea telah menemukan hal-hal terbaik yang dapat memberikan keajaiban bagi kulit. Alasan mengapa mereka sangat dihargai di dunia perawatan kulit adalah karena jenis kulit mereka yang sempurna dan terlihat seperti filter.Percaya atau tidak, orang Korea sangat minim dalam hal riasan, tetapi tidak dalam hal merawat kulit. Mereka mengandalkan produk terbaik untuk membangun perawatan kulit yang memberi mereka bak kulit kaca. Nah, kalau kamu mau tahu rahasianya, coba tip dari K-beauty skincare ini yang mungkin cocok untukmu.Dijelaskan oleh Dr Rinky Kapoor, Konsultan Dokter Kulit, Ahli Dermatologi Kosmetik & Ahli Bedah Kulit, Klinik Estetika, New Delhi, rahasia perawatan kulit masyarakat Korea bukan tentang produk mahal tetapi juga tentang penggunaan teknik yang tepat.Produk dan bahannya dipilih dengan cermat, termasuk air beras fermentasi, ginseng, dan produk berbahan dasar siput dalam perawatan kulit Korea . Namun, ada beberapa produk yang juga harus menjadi bagian dari rutinitas perawatan kulit, di antaranya:Tidak banyak orang yang tahu tentang bahan yang luar biasa ini. Propolis dapat melawan pertumbuhan bakteri dan radikal bebas yang menjauhkan jerawat, kusam, dan kepekaan. Bahan ini adalah agen antibakteri, antijamur, dan antivirus yang menghaluskan dan melembutkan kulit. Juga merupakan teman perjalanan yang sangat baik untuk meremajakan kulit yang kusam dan lelah.Ingin mencari bahan yang dapat membantu menghindari bercak hitam? Jika ya, akar licorice adalah jawabannya! Dr Kapoor mengatakan bahwa akar licorice dapat membantu mencegah bintik hitam dan membuat kulit bercahaya. Kandungan vitamin C, retinoid, dan niacinamides yang tinggi dalam akar licorice merawat kulit dari dalam ke luar. Pun dapat digunakan sebagai alternatif tabir surya dan mencegah kulit menjadi sangat gelap.Dikenal sebagai Silver Ear, bahan ampuh ini juga merupakan hidrator super. Jamur yang dapat dimakan ini terbukti efektif dalam memperbaiki kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Jamur Tremella mengandung antimikroba dan antivirus, menjadikannya pilihan sempurna untuk jerawat sensitif dan kulit yang cenderung kering.Buah jeruk yang berbau harum, Cho kaya akan vitamin C. Buah ini dapat memberikan keajaiban bagi orang-orang dengan kulit kusam. Ini ringan tetapi melakukan pekerjaan yang lebih efektif daripada produk vitamin C tradisional.Juga dikenal sebagai rumput macan, pegagan, atau pennywort Asia. Ramuan ajaib Korea ini kaya akan antioksidan dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan, mengurangi noda tanpa meninggalkan bekas luka, dan mempercepat perbaikan sel kulit. Juga, kaya akan asam amino, sehingga menghidrasi dan melakukan kontrol minyak yang baik, dan membuat kulit terlihat kenyal setiap saat.Ingat, meskipun ini adalah bahan alami, disarankan untuk melakukan uji tempel sebelum mulai menggunakannya pada kulit secara teratur. Kamu juga harus berbicara dengan dokter untuk mengetahui apakah ramuan ini baik atau tidak untuk digunakan.