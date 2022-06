Selain Bikin Make Up Tahan Lama, Ini 3 Manfaat Lain dari Face Primer

Melindungi kulit wajah dari paparan produk make up

Ladies, tentu kamu sudah tidak asing dengan manfaat face primer yang bisa membuat make up lebih tahan lama. Nyatanya, enggak cuma itu, produk make up yang kerap dilewatkan ini juga memiliki kegunaan lain yang justru membuat hasil make up makin bagus lho!Berikut tiga manfaat primer wajah yang perlu diketahui para Beauty Lovers:Melansir dari L'oreal Paris, primer ternyata juga dapat melindungi kulit wajah yang sensitif dan berjerawat dari paparan produk make up. Untuk mencegah wajah mengalami iritasi dan peradangan akibat pemakaian produk make up, primer bertugas membentuk semacam lapisan yang melindungi kulit wajah dari paparan produk make up yang diaplikasikan.Tak hanya kulit wajah saja yang teksturnya menjadi halus, kegunaan primer make up juga membuat riasan wajah jadi lebih halus. Bahkan, ada yang menjabarkan kalau wajah seperti di-airbrush karena begitu halus tampilannya. Wajah juga terlihat lebih muda karena tampilan kerutan dan garis-garis halus tersamarkan.Di mana pun primer make up diaplikasikan, baik di kulit wajah, di kelopak mata, di helaian bulu mata, dan di bibir, produk make up yang diaplikasikan setelahnya dipastikan akan memiliki warna yang terlihat pigmented dan vibrant. Bahkan maskara dan eyeliner yang berwarna hitam akan terlihat menjadi hitam pekat. Begitu juga dengan produk make up dengan warna nude, akan terlihat on point di wajah.