Senang Tampil Natural, Beby Tsabina Rekomendasikan Lip Tint Mungil Beraroma Buah Persik

Aktris muda Beby Tsabina kerap membagikan kiat-kiat make up, termasuk kreasi make up natural di channel YouTube-nya beberapa waktu lalu. Menurut Beby, make up natural dapat memberikannya rasa percaya diri untuk tampil cantik dan berani sebagai dirinya sendiri. “barenbliss adalah pilihanku untuk kreasi make up natural karena pilihan warnanya yang lengkap dan teksturnya yang cocok untuk aku gunakan beraktivitas sepanjang hari. Aku juga satu visi dengan value BNB yaitu bare essential, nature inspired, dan bliss moment, karena menurut aku cantik itu harus nyaman, aman, dan memberikan pengalaman gembira," ungkap gadis kelahiran 27 Oktober 2002.Sebagai brand ambassador make up barenbliss pada musim ini, Beby juga merekomendasikan Peach Punch Mini Lip Tint Kit yang bisa dijadikan sebagai hadiah istimewa untuk orang terkasih di hari kasih sayang. "Lip tint mungil ini bisa menjadi a little gift that brings joy," ujar Beby.Dwi Agusti Maulidiya, Public Relations Manager barenbliss Indonesia menjelaskan Peach Punch Mini Lip Tint Kit edisi holiday ini cocok menjadi teman perjalanan liburan karena ukurannya yang praktis. Lip tint mungil ini pun memiliki tiga pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan berbagai suasana.Peach Punch Mini Lip Tint Kit merupakan lip tint beraroma buah persik bertekstur gel ringan yang melapisi bibir dengan enam kandungan kebaikan alami untuk tampilan bibir yang segar dan lembap."Lip tint ini juga memiliki tiga keunggulan. Pertama adalah Korean Glassy Glow, membuat bibir bercahaya yang cantik dan tahan lama tanpa berantakan. Kedua, lasting Stain Up to 12H, dengan Teknologi Stain-Lock, pigmen melapisi dan mewarnai bibir dengan sempurna hingga 12 jam. Ketiga, up to 24H Moisturizing & Nourishing, dengan 6 Naturals Goodness, bibir terasa lembut dan nyaman dalam waktu lama," jelasnya.Wanita yang akrab disapa Tia ini pun menambahkan selain tekstur dan warna yang lengkap, seluruh produk bibir barenbliss merupakan makeup and skincare hybrid."Artinya, produk make up BNB juga sudah mengandung skincare di dalamnya sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk menggunakan produk makeup BNB seharian penuh," tutup Tia.