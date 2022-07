Nude hingga Bold, Ini 8 Warna Lip Cream Terbaru Buttonscarves Beauty

(Everyday Intense Lip cream varian Florence, warna fresh pink nude yang feminin. Foto: Dok. Buttonscarves Beauty)

(Delapan varian warna Everyday Intense Lip Cream Buttonscarves Beauty. Foto: Dok. Buttonscarves Beauty)

Setiap pelanggan setia Buttonscarves yang disapa dengan istilah BSLady pastinya sudah tahu bahwa sejak Oktober 2021 lalu brand kesayangan mereka telah meluncurkan produk kecantikan seperti Eau de Parfum, Make up Sponge, Make up Brush dan Eyelash.Di pertengahan tahun ini, BSLady diperkenalkan dengan sebuah produk kosmetik andalan baru dari Buttonscarves , yaitu Everyday Intense Lip Cream yang menghadirkan delapan warna cantik untuk menunjang penampilan serta memperindah keseharian mereka.Lip cream ini diharapkan bisa menjadi #YourEverydayHero dan menemani para BSLady dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari warna nude, netral sampai yang bold, lip cream ini memiliki finishing yang soft matte, non-drying dan long lasting.Selain itu, juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu vegan, tidak diujicobakan kepada hewan (cruelty free), serta halal dan bersertifikasi BPOM, sehingga sangat aman dan etis bagi para penggunanya. Ditambah lagi, Everyday Intense Lip Cream ini tidak kering saat diaplikasikan di bibir dan tetap memberikan hasil akhir yang matte.Istimewanya, Lip Cream ini diformulasikan dengan bahan skin conditioning agent dan silicone elastomer powder yang memiliki fungsi untuk melembapkan bibir. Daya tahannya pun kuat, karena mengandung Silica Silylate yang menyerap minyak dengan baik dan melekat sempurna di bibir untuk efek long lasting.Buttonscarves Beauty pun mengajak para BSLady untuk menjelajah dunia lewat warna-warna dalam koleksi Everyday Intense Lip Cream yang dinamakan sesuai beberapa kota besar nan indah di dunia, seperti:- Havana, warna nude dengan sentuhan dusty pink.- Florence, warna fresh pink nude yang feminin.- London, warna nude kecokelatan yang natural.- Capetown, warna cokelat dengan sentuhan watermelon pink.- Cairo, warna cokelat dengan tone medium warm yang bersahaja.- Queenstown, warna peach dengan sentuhan cokelat.- Los Angeles, warna mauve pink dengan tone deep warm yang semi-bold.- New York, warna merah merona dan menyala.Everyday Intense Lip Cream ini dibanderol seharga Rp325 ribu dan untuk merayakan peluncurannya, Buttonscarves Beauty menggelar offline exhibition di Atrium, PondokIndah Mall 2 selama 25–31 Juli 2022.