4 Cara Menghindari Flashback pada Make up

1. Hindari pemakaian sunscreen yang berlebihan

2. Jangan memakai bedak dan setting spray yang bisa memantulkan cahaya

3. Pemilihan shade concealer yang tepat

4. Gunakan matte foundation

(FIR)

Jika kamu memiliki jadwal untuk photoshoot, maka mengatur make up agar tidak flashback merupakan kuncinya. Tak mau kan bila warna foundation kamu memantul di kamera yang menyebabkan muka menjadi putih seperti topeng.Flashback adalah gips putih yang muncul pada kulit di foto. Flashback biasanya disebabkan oleh bahan-bahan tertentu yang dapat memantulkan cahaya dalam riasan atau perawatan kulit yang kamu gunakan.Cahaya intens fotografi yang masuk ke lensa kamera, menciptakan cahaya keputihan di wajah. Lalu, bagaimana tips yang tepat untuk menghindarkan make up dari flashback?Sunscreen memang penting digunakan, namun jika kamu memakainya berlebihan pada saat pemotretan berlangsung, maka jangan harap make up kamu tidak akan memantul. Ini merupakan cara yang sangat mudah untuk menghindari kilas balik dalam gambar, karena bahan sunscreen adalah penyebab refleksi cahaya. Kalau acara pemotretan pada malam hari, maka lebih baik kamu tak usah menggunakan sunscreen.Biasanya bedak yang mengandung titanium dioksida atau zinc oksida bisa memantulkan cahaya pada kamera. Bedak tabur juga perlu diperhatikan baik-baik karena ini juga bisa jadi salah satu penyebab flashback make up. Sebab, bedak translucent mengandung silika yang berfungsi sebagai agen pengental. pilih setting powder yang memiliki formula no flashback.Jangan menggunakan concealer yang lebih terang dari warna kulitmu. Cukup berbeda 1 sampai 2 tingkat lebih cerah, maka undereye akan tertutup sempurna tanpa menimbulkan flashback.produk Pemilihan foundation yang terlalu lembab bisa meningkatkan risiko terjadinya flashback pada base makeup kamu. Oleh karena itu, kamu bisa memilih matte foundation untuk menghindari flashback make up.