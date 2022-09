5 Hal Penting yang Perlu Diketahui sebelum Membeli Serum Wajah

Hal Penting Wajib Diketahui sebelum Membeli Serum Wajah



1. Cari Tahu Kebutuhan Kulit Anda



2. Kenali Jenis Kulit Sendiri



3. Ketahui Bahan-bahannya



4. Ketahui Aturan ‘Satu Serum Saja’



5. Ikuti Aturan Pemakaian Dasar

(ROS)

Anda pasti memiliki rutinitas membersihkan wajah setiap hari dari riasan yang Anda pakai dengan barenbliss cushion , mulai dari mencuci wajah, menggunakan pelembab, memakai masker, dan mengaplikasikan tabir surya. Namun, Anda masih bisa menambahkan penggunaan serum wajah barenbliss dual serum ke dalam rangkaian skincare Anda.Mungkin Anda masih belum tahu apa sebenarnya manfaat dari menggunakan serum wajah ini. Serum wajah adalah pelembab ringan yang mengandung konsentrasi bahan aktif yang lebih tinggi dibandingkan jenis perawatan wajah lainnya. Serum biasanya memiliki kandungan asam hialuronat, asam glikolat, dan vitamin C.Serum wajah memang dikenal karena keefektifannya sehingga sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah wajah seperti kerutan. Serum wajah memang diformulasikan lebih ringan dibandingkan dengan pelembab, namun serum menjadi produk yang sempurna untuk menyerap berbagai jenis produk lainnya mulai dari gel, minyak, hingga krim. Produk perawatan ini juga memiliki konsistensi seperti air.Kaya akan manfaat mulai dari menghidrasi kulit, anti-penuaan, memudarkan keriput, dan mencerahkan wajah membuat Anda pasti tergoda untuk membelinya. Namun, sebelum berbelanja, sebaiknya Anda ketahui dulu beberapa hal yang tentang serum wajah di bawah ini.Bagi Anda yang menyukai perawatan wajah atau riasan wajah, tentunya Anda sering menonton atau membaca tips kecantikan dari blogger atau influencer yang Anda sukai. Mungkin Anda sering merasa tertarik untuk membeli produk yang direkomendasikan, apalagi jika sesuai dengan masalah wajah yang Anda hadapi.Apalagi terkadang, para influencer tersebut bisa dengan mudah meyakinkan Anda untuk membeli karena mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Namun, biasanya jika sudah membeli, ada beberapa hal yang membuat Anda berpikir seharusnya Anda tidak membelinya.Maka dari itu seharusnya Anda mencari tahu dulu apa kebutuhan wajah Anda agar mendapatkan hasil yang sesuai. Serum adalah sebuah produk kecantikan yang kuat dan intens yang dapat engan cepat diserap oleh kulit Anda. Namun, setiap serum diformulasikan untuk fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.Apakah masalah Anda adalah wajah yang kusam dan tidak merata? Maka menggunakan Double Shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum jadi jawaban atas masalah Anda. Kandungannya terdiri dari PRO-VC + Sepiwhite MSH + Niacinamide PC dapat memberikan kulit cerah merata.Setiap orang tentunya memiliki jenis kulit yang berbeda, Anda mungkin saja memiliki kulit yang kering namun teman Anda memiliki kulit yang berbeda. Jenis kulit ini tentunya menentukan perbedaan dalam rutinitas perawatan wajah antara Anda dan orang lain.Serum tidak hanya diformulasikan untuk berbagai fungsi, tapi diformulasikan juga untuk berbagai jenis kulit. Dalam serum wajah mengandung bahan aktif mulai dari vitamin C, antioksidan, asam hialuronat, dan lain-lain.Misalnya Anda memiliki kulit yang berminyak maka Anda bisa mencari serum dengan kandungan ringan seperti asam hyaluronic. Kenapa? Karena kandungan ini akan menjaga kulit Anda tetap terhidrasi dan cerah, serta tidak akan menyebabkan kulit Anda berjerawat.Setelah mengetahui tentang pentingnya tahu jenis kulit Anda, tentu pertanyaan berikutnya berkaitan tentang apa saja kandungan di dalam serum. Seperti yang sudah Anda ketahui kalau produk ini paling mudah menyerap ke kulit wajah sehingga membutuhkan bahan-bahan yang penting.Namun, Anda juga harus berhati-hati untuk mengetahui bahan-bahannya. Hal ini penting dilakukan agar penggunaan serum tidak menyebabkan jerawat, kemerahan, bahkan iritasi pada kulit. Melihat kandungan bahan bersih adalah hal pertama yang dilakukan sebelum membeli. Hindarilah serum dengan pengawet sintetis atau bahan berbasis minyak bumi.Anda tentu paham kalau Anda harus memilih serum dengan mengetahui kebutuhan dan jenis kulit Anda. Namun, bukan berarti Anda bisa mengaplikasikan serum yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan Anda secara bersamaan.Selalu ingat aturan ‘satu serum saja’. Maka sebaiknya Anda harus memilih serum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan wajah Anda. Dengan begini, Anda akan lebih mudah mengamati bagaimana kulit Anda meresponnya. Jangan lupa untuk aplikasikan serum di siang dan malam hari, sesuai kebutuhan.Sekarang Anda sudah mendapatkan serum yang bagus, saatnya untuk memulai perawatan wajah. Pastikan juga Anda mengikuti aturan dasar aplikasi serum. Pertama dan yang terpenting adalah Anda bisa melakukan uji coba apakah cocok untuk Anda atau tidak.Oleskan beberapa tetes serum pada wajah sebelum mengoleskan pelembab. Hal ini akan membantu kulit menyerap pelembab dengan baik. Di pagi hari, lakukan sebelum mengaplikasikan tabir surya agar produk dapat berfungsi lebih efektif dalam menjaga kulit dari sinar matahari.Dengan mengetahui hal-hal di atas, sekarang Anda akan lebih percaya diri untuk menemukan produk serum wajah yang cocok dan sempurna. Apalagi jika Anda ingin mencoba Double Shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum karena mampu memberikan manfaat kulit cerah yang merata dan kulit halus tampak lebih muda dalam satu produk!