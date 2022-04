Mengenal Matrix Multi-Melt, Teknik Baru Perwarnaan Rambut 2022

(Matrix Multi-Melt look Smokey plum. Foto: Dok. Matrix)

(Matrix Multi-Melt look Champagne. Foto: Dok. Matrix)

(Matrix Multi-Melt look Caramel. Foto: Dok. Matrix)

Berdasarkan hasil riset Nielsen tentang Hair Colorant 2021, permintaanpewarnaan rambut kian meningkat di Indonesia sebesar 126 persen. Hal ini didorong dengan permintaan untuk fashion color mencapai 49 persen dan bleaching sebesar 152 persen.Nitya Puspandari, Head of Marketing Matrix Indonesia mengatakan peningkatan permintaan pewarnaan rambut konsumen datang dari konsumen baru yang menginginkan rambutnya untuk di warna dan konsumen rambut berwarna yang semakin berani sehingga ingin berganti dari basic color ke fashion color."Untuk merespons keinginan konsumen di Indonesia, Matrix memperkenalkan tren pewarnaanrambut terbaru Matrix Multi-Melt dengan SoColor Pre-bonded. Teknik ini menggunakan teknologi yang membantu melindungi rambut selama proses pewarnaan," tutur Nitya.Matrix Multi-Melt memberikan harmonisasi pencampuran tiga atau empat gradasi warna mulai dari akar hingga ke ujung rambut untuk menciptakan sebuah melted look. Efek blended pada rambut menegaskan aura netral dan natural yang tengah menjadi idaman saat ini."Teknik pewarnaan rambut terbaru ini merupakan manifestasi nyata dari komitmenMatrix untuk terus mendorong batas inovasi kreativitas sehingga menjadi inspirasi bagisemua perempuan," jelas ??Pati Rodriguez, Matrix Global Artist sekaligus pencipta look Matrix Color-Melt.Matrix memperkenalkan inspirasi empat look dari natural hingga fashion color yang turutmembantu menonjolkan keunikan karakter tiap perempuan. Smokey Plum untuk skintone hangat, Caramel untuk skin tone cool to neutral. Sementara, Ginger untuk skin tone dingin dan Champagne untuk skin tone yang warm to neutral.? Teknik Melt mencampurkan tiga hingga empat gradasi warna mulai dari akar hingga ujungrambut dengan sempurna, sehingga bagian dimana warna bertemu nyaris tidakterdeteksi.? SoColor Pre-Bonded dengan teknologi pre-bonded menjaga kekuatan dan melapisirambut tanpa menambahkan produk bond lainnya, sehingga klien tidak perlukhawatir rambut rusak setelah pewarnaan. Teknologi Pre-Blended mengoptimalkanlevel warna hangat dan dingin untuk menciptakan tone yang sesuai.? Tekstur yang Creamy menyatu pada rambut yang lembut dan merata sempurnauntuk hasil akhir yang berwarna.