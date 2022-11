Ladies, Ini Sunscreen dengan Bahan Aktif untuk Melindungi Kulit dari Sinar Biru Gadget

(Hanasui Collagen Water Sunscreen SPF 30+ PA++++. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Sunscreen merupakan salah satu produk skincare yang wajib dipakai setiap kali kamu beraktivitas di dalam maupun luar ruangan. Penggunaan sunscreen perlu dilakukan setiap hari untuk perlindungan kulit yang maksimal. Bahkan, kamu disarankan untuk memakainya secara berkala setiap 2 jam sekali.Saat ini, pemakaian sunscreen bukan cuma untuk melindungi kulit dari paparan UVA atau UVB sinar matahari, tapi juga dari paparan sinar biru gadget. Melansir dari WebMD, penelitian menunjukkan cahaya biru dari perangkat elektronik dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel kulit, termasuk penyusutan sel dan kematian.Mulai dari mempercepat proses penuaan hingga menyebabkan pigmentasi. Satu studi mengaitkan paparan cahaya biru dengan lebih banyak pembengkakan, kemerahan, dan perubahan pigmen pada orang dengan kulit lebih gelap."Bahaya sinar bluelight untuk kulit menghancurkan kolagen melalui stres oksidatif. Bahan kimia di kulit yang disebut flavin menyerap cahaya biru. Reaksi yang berlangsung selama penyerapan itu menghasilkan molekul oksigen yang tidak stabil (radikal bebas) yang merusak kulit," tutur Michele Henry, seorang dokter kulit di New York dikutip dari NYTimes.Berdasarkan hal itu, merek kecantikan lokal Hanasui menghadirkan produk sunscreen dengan SPF yang lebih rendah guna memenuhi kebutuhan kulit wajah agar terlindungi dari paparan sinar UVA & UVB meski di dalam ruangan terutama untuk yang sering menggunakan gadget seharian.Sunscreen ini hadir dengan Super Skin Protector, memiliki kandungan Blue Oléoactif® yang berbahan dasar alami dari tumbuhan serta mengandung Mugwort Extract. Blue Oléoactif® itu sendiri berguna untuk meningkatkan perlindungan kulit dari bahaya sinar biru yang berasal dari paparan sinar matahari dan gadget serta polusi lingkungan.Ferry Firmanto sebagai pemilik Brand Hanasui sekaligus Founder PT Eka Jaya Internasional, berharap sunscreen dari Hanasui dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekaligus menjadi rangkaian skincare wajib sebelum melakukan aktivitas khususnya di dalam ruangan."Hanasui akan terus berinovasi memberikan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau agar kita semua bisa menjaga dan merawat kulit agar tetap sehat tanpa perlu menguras kantong," ujarnya.Lebih lanjut, Ferry menambahkan sunscreen ini memiliki formula yang ringan, sehingga mampu melindungi kulit dari sinar UVA & UVB sampai 97 persen. "Hanasui Collagen Water Sunscreen SPF 30+ PA++++ ini juga cocok untuk semua jenis kulit, no alcohol dan no perfume, tidak lengket dan tidak menimbulkan whitecast. Kulit terasa 3 kali lebih lembap, halus, dan kenyal setelah pemakaian. Jadi, yuk mulai harimu pakai sunscreen," pungkas Ferry.