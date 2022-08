Raih Penghargaan MURI, Jacquelle Rilis Creamy Clay Mask Serial Disney

(Pendiri Jacquelle dan beauty Iifluencer Abel Cantika, saat menerima penghargaan MURI. Foto: Dok. Jacquelle)

(yyy)

Merek kecantikan lokal, Jacquelle telah mengukir sejarah sebagai merek kecantikan pertama Indonesia yang memegang lisensi Disney sejak 2021. Seperti diketahui, kolaborasi dengan Disney ini membutuhkan proses panjang, detail dan menyeluruh. Mulai dari proses pembuatan, pemilihan bahan baku sampai produk terpilih adalah produk yang berkualitas yang harus diaudit oleh Disney.Dengan kesuksesan ini, Jacquelle pun dianugerahi sebuah penghargaan oleh MURI sebagai brand lokal yang mampu menembus pasar internasional."Penghargaan ini diberikan atas sebuah prestasi yang luar biasa yaitu 'Merk Indonesia pertama yang mendapatkan lisensi dari Disney untuk produk kecantikan yang mana Indonesia belum pernah ada satu pun yang memiliki lisensi dari Disney," ujar Andre Purwandono, S.S, Customer Relation Manager MURI melalui video di acara peluncuran Disney’s Ariel Creamy Clay Mask di Neo Soho beberapa waktu lalu.Jacquelle berharap dengan didapatkannya lisensi Disney dan penghargaan MURI ini akan menjadi inspirasi baginya untuk terus berinovasi menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing global untuk makin menegaskan kiprah merk asal Indonesia di industri kosmetika global."Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi kami dalam berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kami akan terus menciptakan produk-produk berkualitas yang dapat memberikan kebahagiaan bagi penggunanya," ungkap Lianna Lie, pendiri Jacquelle.Bertepatan dengan pemberian penghargaan MURI ini, Jacquelle juga meluncurkan sebuahproduk bernama Creamy Clay Mask yang mengandung sembilan ekstrak tumbuhan dan salicylic acid.Creamy Clay Mask dengan desain kemasan berupa Disney Princess Ariel dari Little Mermaid ini dirancang khusus untuk menyembuhkan mereka yang memiliki masalah jerawat sekaligus merawat pori-pori."Melihat ke belakang pada rangkaian produk wash off mask yang popularitasnya sangat tinggi, kualitas Creamy Clay Mask tidak perlu diragukan. Apalagi formulanya yang sudah melalui standar internasional dari Disney yang sangat ketat. Dengan bangga kami mempersembahkan sebuah produk yang juga menjadi kolaborasi dengan Disney. Kali ini tema yang diambil adalah Princess Ariel, dari sebuah cerita klasik Disney, Little Mermaid," tutup Lianna.