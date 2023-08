Sarwendah Berbagi Inspirasi Seputar Kecantikan

(ELG)

Sejumlah selebriti memamerkan busana terbaiknya ketika menghadiri acara Anniversary Youthology ke-3 yang diadakan di The Langham Ballroom, Jakarta. Artis seperti Sarwendah , Jordi Onsu, Caren Delano, dan Dave Hendrik tampil memukau dan terlihat awet muda.Acara ulang tahun ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada publik figur dan pasien. Rangkaian dalam acara tersebut antara lain makan malam bersama dengan diiringi lantunan musik dan juga beragam hadiah yang telah disiapkan untuk para tamu undangan seperti logam mulia, handphone, Dyson, voucher treatment, dan banyak lainnya."Bertemakan 'Bloom Like a Flower, Unfold Your Own Beauty', yang di mana sepenuhnya mencerminkan komitmen kami untuk membantu setiap orang berkembang menjadi diri terbaik mereka, seperti bunga yang mekar menjadi cantik," kata dr. Edo Raharja, selaku Direktur Utama Youthology Clinic.Para tamu mendapatkan kesempatan berinteraksi langung dengan para ahli kecantikan terkemuka, dan mendapatkan informasi-informasi perkembangan tren perawatan kulit masa kini seperti milky laser booster, kombinasi treatment laser moxi dan juga serum exocell.Kehadiran Sarwendah, Caren Delano, Jordi Onsu, dan Dave Hendrik semakin menginsipirasi lagi. Sekaligus menjadi bukti mereka bisa tetap awet muda dan menawan."Punya kulit awet muda dan glowing di usia aku yang udah tidak muda lagi, maka dari itu aku tuh selalu rutin untuk perawatan," kata Dave Hendrik di sela acara Anniversary Youthology ke-3.Hal serupa diungkapkan Jordi Onsu yang tetap rutin melakukan perawatan. Bagi Jordi, laki-laki juga harus merawat tubuh dan wajib tampil menawan. Karena itulah, dia membagikan inspirasi itu kepada orang lain."Youthology terus berinovasi, membawa alat baru, teknologi baru, dan semakin modern sekarang. Semakin berkurang rasa sakit saat treatment, dan bisa langsung beraktivitas," ujar Jordi.Youthology sendiri memiliki tim profesional yang terdiri dari 6 dokter berpengalaman yaitu Dokter Edo Raharja, Dokter David Leonard, Dokter Tan Yuanita, Dokter Yenny Muliani, Dokter Selvi Octaviani, dan Dokter Stifany Claudia.