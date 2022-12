Douyin make up

Tahun baru sudah di depan mata, banyak resolusi baru telah direncanakan, baik itu liburan akhir tahun, maupun melakukan suatu hal baru yang belum pernah tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu bentuk resolusi yang diidamkan para wanita adalah menjadi lebih cantik dan tampil lebih percaya diri.Hal ini pula yang membuat Somethinc , merek kecantikan lokal berturut-turut menghadirkan tagline “Unleash Your True Personality” untuk kampanye peluncuran make up line terbarunya. Serangkaian produk bibir terbaru dengan berbagai tipe finish dan variasi warna ini sengaja didesain khusus untuk merepresentasikan ragam warna kulit orang Indonesia.Nah, untuk membuat kaum hawa tampil lebih percaya diri, Somethinc juga memberikan rekomendasi lipstik yang bisa dipakai sesuai dengan momen liburan akhir tahunmu, seperti:Karakteristik makeup ini memiliki ciri khas bibir yang blur, tidak terlihat garis, berkilau, dan juicy. Untuk mencapai make up look seperti ini, kamu dapat menggunakan Somethinc IDOL Blurry Soft Lip Matte dan Somethinc OMBRELLA Lip Totem Tint. Kamu bisa menggunakan IDOL Blurry Soft Lip Matte yang tersedia dalam 12 warna sebagai base, kemudian dikombinasikan dengan dengan OMBRELLA Lip Totem Tint yang tersedia dalam 28 warna di bagian tengah bibirmu yang dapat membuat garis bibir mulus serta terlihat juicy plumpy merekah.Untuk sehari-hari, tampilan bibir sehat bisa didapatkan dengan menggunakan lip mousse dan lipgloss yang ringan, namun tidak membuat bibir terlihat tebal dan terasa lengket. Somethinc Fabric Lasting Tint hadir dengan 22 pilihan warna, mulai dari coral, babypink, nudes, brown, hingga mauve. Berikan topper lagi diatasnya untuk hasil glass lips dengan Somethinc MULTITASK Water Gloss. Tidak hanya membuat bibir lembut berkilau, tapi lipgloss warna hitamnya juga dapat berubah warna sesuai pH bibir, sehingga setiap orang memiliki warna berbeda di bibirnya.Kamu anak party? Fix make upnya harus cetar dan gak boleh luntur semalaman! Kamu yang suka tampilan make up bold, membutuhkan produk bibir yang tahan lama. Kombinasi antara Somethinc IDOL Blurry Soft Lip Matte dan Somethinc OMBRELLA Lip Totem Tint cocok banget untuk kamu yang suka pesta semalaman tanpa perlu touch up!Year end dinner dengan keluarga tentunya akan dihabiskan dengan moment kehangatan dan kebersamaan. Pastinya kamu tidak ingin repot untuk tampil too-much & effortless agar lebih fokus dengan bonding time ini. Somethinc LIPVOCADO Vegan Lip Treatment Tint bisa menjadi pilihan pas untukmu agar bibir tetap ternutrisi. Mengandung 100 persen vegan, lip treatment tint ini juga dilengkapi dengan skincare ingredients seperti Avocado Oil, Hyaluronic Acid, Vitamin F, serta Omega 3, 6, 9 untuk menutrisi bibirmu dan menjaga bibirmu agar tetap lembap.Kalau kamu sudah pegang tiket untuk berlibur ke Bali atau tempat lainnya yang menawarkan destinasi pantai, kamu harus tetap tampil on point dengan bantuan produk bibir yang memberikan kesan sexy wet look.Kamu bisa gunakan Somethinc MULTITASK Water Gloss shade Camouflage, yang dapat berubah warna sesuai dengan undertone kulitmu dan pastinya bisa diandalkan bahkan untuk makan makanan berminyak sekalipun! Kamu juga dapat menggunakan produk ini untuk lip gloss, eye shadow, blush-on, serta highlighter.