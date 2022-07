Dual Serum Vitamin C+A, untuk Kulit Cerah dan Awet Muda

(Fungsi lain dari vitamin C juga bisa membantu meningkatkan produksi kolagen dan mengunci kolagen dalam kulit. Foto: Dok. Istimewa)

(Selain mencerahkan kulit, vitamin C cocok dipakai di pagi hari karena bisa membantu melindungi dan melawan radikal bebas dan paparan sinar UV selama kita beraktivitas. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Apakah kamu sedang mencari paduan serum yang mengandung vitamin A dan C yang mampu memberikan kulit cerah sekaligus melawan radikal bebas?Kamu bisa 'berkenalan' dengan serum ganda pertama di Indonesia seperti Double shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum dari Barenbliss.Serum ini mengandung PRO-VC, Sepiwhite MSH dan Niacinamide PC dan Retinyl Palmitate yang menjadikan kulit kamu bercahaya, memudarkan bintik hitam sekaligus memperbaiki tekstur kulit, serta menjadikan kulit kencang serta kenyal.Fivyola Hendra, Brand Director barenbliss Indonesia, mengungkapkan barenbliss telah melakukan penelitian tentang perilaku masyarakat Indonesia terhadap kebiasaan menggunakan produk perawatan kulit. Ternyata kebanyakan orang Indonesia hanya melakukan 3 langkah untuk merawat kulit, yaitu pembersih, pelembab, dan tabir surya . Padahal tiga langkah tersebut hanya memberikan dampak 80 persen untuk kesehatan kulit.Menurut riset Dr. Yoon Myeong Seok, seorang skincare scientist terkenal di Korea Selatan yang juga menjadi barenbliss Chief Skincare Scientist, ada kandungan dalam skincare yang bisa memaksimalkan 100 persen kesehatan kulit kita dan mampu mencerahkan wajah dalam 28 hari, yaitu dengan adanya kombinasi Vitamin C+A.Selain mencerahkan kulit, vitamin C cocok dipakai di pagi hari karena bisa membantu melindungi dan melawan radikal bebas dan paparan sinar UV selama kita beraktivitas sepanjang hari. Fungsi lainnya juga bisa membantu meningkatkan produksi kolagen dan mengunci kolagen dalam kulit.Sedangkan Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit di malam hari ketika kamu tidur. Vitamin A berfungsi untuk bantu meregenerasi sel kulit mati, menstimulasi produksi kolagen dalam kulit, meningkatkan elastisitas kulit & menyamarkan kerutan di wajah.Terobosan terbaru dari Dr. Yoon Myeong Seok, barenbliss Chief Skincare Scientist diformulasikan di BNB SkinLab di Korea Selatan. Vit C yang ada dalam serum ini berbeda dari serum lainnya karena mengandung Pro-VC atau 3 tipe Vitamin C yang terdiri dari Ascorbyl Glucoside, 3 o Ethyl Ascorbic Acid, dan Yuzu Extract.Kandungan vitamin C dalam Pro-VC ini juga dikombinasikan dengan Niacinamide PC dan Sepiwhite MSH. Istilah Niacinamide PC ini, pasti baru ya kalian dengar, apa sih yang bikin beda antara Niacinamide PC dengan Niacinamide pada umumnya?Niacinamide biasanya menghasilkan residu nikotinat yang berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit, sedangkan pada serum Barenbliss vitamin C ini menggunakan Niacinamide PC dengan tingkat residu asam nikotinat yang rendah, sehingga cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit sensitif dan pemula yang baru mau coba pakai skincare, jadi aman untuk semua jenis kulit.Selain itu Niacinamide PC ini dikombinasikan dengan Sepiwhite MSH. Kinerja Sepiwhite MSH ini bisa mengurangi produksi melanin pada kulit sedangkan Niacinamide PC akan menghambat transfer melanin ke permukaan kulit, sehingga kulit tampak lebih cerah dan terhindar dari flek hitam dan pigmentasi kulit.Selanjutnya kandungan pada serum Vit A produk ini mengandung Retinyl Palmitate. Retinyl palmitate ini adalah golongan retinoid yang paling gentle bagi kulit.Dual serum ini juga sudah teruji aman untuk semua jenis kulit karena sudah lolos dermatology test dan efektifitasnya telah teruji secara laboratory mampu mencerahkan kulit selama 28 hari, menggunakan instrumen Visia CR Test terhadap subject 33 orang.Jadi untuk mencapai kulit lebih cerah 100 persen dan awet muda. Artinya, kamu hanya perlu menambahkan satu produk Dual Serum Vit C+A pada rangkaian skincare kamu untuk mendapatkan hasil lebih maksimal dan efektif.Dengan 3 langkah sederhana dalam 28 hari, rangkaian yang terdiri dari Glow Bottle! Lavabiome Brightening Essence Toner, Double shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum, dan Lab Power! Oleomide Brightening Reviving Cream dapat mencerahkan, menyehatkan, dan menciptakan kulit awet muda.1. Mengaplikasikan essence tonernya. Manfaat 3-in1- dari Barenbliss Glow Bottle! Lavabiome Brightening Essence Toner mencerahkan, melembapkan, serta memperkuat skin barrier.2. Dengan Barenbliss Double shot! C Day A Night Deep Brightening Double Serum membuat kulit kenyal, sehat, dan bercahaya.3. Pemakaian akhir Barenbliss Lab Power! Oleomide Brightening Reviving Cream dapat memaksimalkan kulit kenyal, sehat, dan bercahaya. Rasakan manfaatnya setelah usapan lembut kamu menyerap sempurna dan lihat hasilnya dalam 28 hari.