Ini Produk Perawatan yang Bikin Wajah Sehat, Cerah dan Glowing

(Skin barrier memegang peranan penting yang menentukan kesehatan kulit. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Marina Expert White and Glow hadir untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan nutrisi kulit untuk mendapatkan kulit sehat, cerah dan glowing yang disesuaikan untuk kebutuhan jenis kulit yang berbeda. Foto: Dok. Marina)

Memiliki wajah yang sehat, cerah dan glowing adalah dambaan setiap wanita. Apalagi, tren kecantikan makin meningkat di masa pandemi Covid-19, sehingga membuat banyak wanita makin sadar akan pentingnya merawat kulit terutama wajah.Sayangnya, meski merasa perawatan kulit adalah hal yang penting, namun tidak sedikit wanita yang masih belum memahami cara merawat kesehatan kulit karena terlalu fokus membuat wajah glowing saja.Padahal, skin barrier memegang peranan penting yang menentukan kesehatan kulit. Menurut dr. Kardiana Dewi, SpKK, Dermatovenerologist, skin barrier memiliki peranan yang penting dalam membantu menjaga kelembapan alami serta kesehatan kulit. Jika skin barriernya baik, maka untuk mendapatkan wajah cerah, sehat dan glowing itu sangat mudah."Skin barrier adalah lapisan kulit paling luar yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Untuk merawat skin barrier, gunakan produk-produk yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit. Bahan yang saat ini banyak digunakan di antaranya adalah kandungan Ceramide, Niacinamide, dan Vitamin C. Tentunya di samping itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perawatan skincare tersebut harus dilakukan secara rutin” ungkap dr. Kardiana saat peluncuran virtual launching Marina Expert White and Glow, Selasa, 8 Februari 2022.Sementara, melihat permasalahan kulit wajah serta tren kecantikan khususnya di bidang skincare, Marina menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini mendorong kebiasaan baru di kalangan perempuan Indonesia, salah satu diantaranya adalah tren merawat kesehatan kulit wajah."Saat ini sudah banyak sekali konsumen menyadari dan memahami manfaat dan kandungan-kandungan yang terdapat pada produk skincare serta rangkaian dalam mengaplikasikan skincare sehingga mendapatkan kulit wajah yang sehat, cerah dan bercahaya,” ungkap Elfia Rahmi selaku Senior Head Brand Investment & Consumer Engagement Marina.Sejalan dengan yang disampaikan dr. Kardiana serta langkah awal dari inovasi terbaru Marina agar perempuan muda Indonesia mendapatkan kulit sehat, cerah, dan bercahaya, Elfia menyampaikan bahwa di bulan Februari ini Marina meluncurkan produk di kategori skincare Marina Expert White and Glow dengan kandungan Duo-Expert Nia-Ceramide dan telah melalui penelitian serta merupakan paduan yang esensial untuk membantu menutrisi kulit dan proses regenerasi sel.Menurut Elfia, produk ini juga diformulasikan dengan kandungan lainnya, seperti Vitamin C, Hyaluronic Acid, Aloe Vera, Licorice, yang memberikan manfaat untuk kulit. Marina Expert White and Glow hadir untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan nutrisi kulit untuk mendapatkan kulit sehat, cerah dan glowing dengan zero paraben dan 0 persen alkohol yang disesuaikan untuk kebutuhan jenis kulit yang berbeda."Varian Bright Booster untuk kulit normal dan untuk mendapatkan kulit cerah dan glowing, sedangkan Hydra Lock untuk kulit kering dan dehydrated yang bermanfaat dalam membuat kulit lembap dan kenyal. Juga, Acne Clear yang diformulasikan untuk kulit berminyak dan berjerawat ini bermanfaat untuk mengontrol minyak berlebih, mencegah jerawat, serta merawat kulit tetap glowing. Produk Moisturizing Gel for Face and Body ini juga memiliki empat manfaat lainnya, seperti bisa dijadikan sebagai face mask, sleeping mask, pelembap tubuh serta perawatan kuku," tutup Elfia.