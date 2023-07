Rambuvital Bahan Efektif untuk Melindungi Rambut dan Tubuh dari Polusi

(yyy)

Menurut beberapa sumber, pada bulan Juni 2023 lalu, Jakarta termasuk salah satu kota terpolusi di dunia. Tingginya tingkat polusi tersebut dapat memengaruhi aktivitas masyarakat khususnya masayarakat di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia.Peningkatan kadar polusi tersebut juga dapat memengaruhi aktivitas para wanita yang kembali meningkat pasca pandemi. Selain itu, paparan polusi juga dapat mempenaruhi kondisi dan kesehatan rambut. Meski aktivitas harus tetap berjalan, namun menjaga serta melindungi rambut dan tubuh juga tak boleh dilewatkan.Inaura sebagai salah satu brand hair professional yang sangat concern terhadap kesehatan dan kesegaran rambut wanita yang aktif, energik dan berani berkegiatan meluncurkan sebuah produk retail berupa hair and body fragrance."Mengusung tema #Scentforiainaja, produk yang berada di bawah naungan sister brand MagiabyInaura ini didasarkan pada keinginan setiap orang untuk memiliki rambut indah, sehat, dan bebas dari bau tak sedap akibat polusi," tutur Aria Ranaldo, CEO Inaura Anugerah, dalam konferensi pers 'Magia Fresh Scentforia Hair and Body Fragrance', beberapa waktu lalu.Selain menyebabkan ketidaknyamanan pada rambut seperti aroma tidak sedap, polusi juga dapat membuat rambut terasa kotor dan kering. Selain itu, rambut pun butuh asupan udara segar agar tetap terjaga keindahan dan kesehatannya.Aria menjelaskan MagiabyInaura berinovasi dengan meluncurkan produk terbaiknya sebagai jawaban dari permasalahan tersebut yaitu 'Magia Fresh Scentforia Hair and Body Fragrance”. Magia Fresh memberi kesegaran aroma dan menutrisi rambut, dengan kandungan Rambuvital, Lime Extract, dan Moisturizer.Rambuvital merupakan ekstrak dari buah rambutan yang memiliki beberapa keunggulan di antaranya menutrisi akar rambut, menjaga kondisi kelembapan kulit kepala, sebagai hair deodorant yang mampu melawan polusi dan aroma tak sedap yang menempel pada rambut.Sementara, kandungan lime extract yang kaya akan zat besi, vitamin A dan C, asam alfa-hidroksi dianggap mampu menghidrasi dan memiliki efek antioksidan. Selain itu, juga dilengkapi dengan moisturizer yang membantu menjaga kelembapan rambut."Magia Fresh Scentforia Hair and Body Fragrance memiliki natural origin 96 persen, vegan friendly, cruelty free dan yang paling utama yaitu sudah halal. So, jangan hentikan aktivitasmu. Jaga kesehatan, lindungi tubuh dan rambutmu dari polusi dan bau tak sedap dengan Magia Fresh Scentforia Hair and Body Fragrance, karena gak ada alasan untuk gak wangi. Bau, #scentforiainaja!" pungkas Aria.