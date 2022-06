Kembali Bekerja di Kantor? Ini Tips Riasan Mata Simple yang Bisa Ditiru

Lakukan perawatan wajah

Eye primer

(Gunakan concealer untuk menyamarkan kantung mata atau lingkaran hitam di bawah mata. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Rapikan alis

Eyeshadow simple

(Maskara dapat membuat bulu mata lebih lentik dan tampilan mata terlihat segar. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Bingkai mata dengan eyeliner

Maskara agar terlihat segar

Saat ini, kasus Covid-19 mulai melandai, artinya banyak perusahaan yang kembali mewajibkan karyawannya untuk bekerja di kantor. Jika selama dua tahun kamu tampak santai dengan gaya busana dan tampilan sederhana saat virtual meeting. Kini, saatnya kamu harus mulai kembali memikirkan penampilan ya. Riasan wajah yang fokus ke mata tengah menjadi tren di masa pandemi ini karena pemerintah masih menganjurkan untuk memakai masker ketika berada di area publik.Nah, untuk kamu yang ingin tampilan make up simple, namun terlihat segar di area mata, bisa mengikutip tips yang dikutip dari L'oreal Paris berikut ini!Walau make up simple ini fokus ke mata, namun secara keseluruhan, kulit wajah harus disiapkan. Lakukan perawatan wajah mendasar berupa membersihkan wajah, mengaplikasikan toner, dan melembapkannya. Langkah-langkah ini membantu keseluruhan make up menempel dengan baik di kulit wajah.Setelah aplikasi foundation, oleskan concealer di bawah mata untuk menutupi kantung mata dan lingkaran hitam. Kemudian aplikasikan eye primer di kelopak mata secara merata. Eye primer membuat kulit kelopak mata menjadi lebih halus dan warnanya merata, sehingga menjadi kanvas yang baik untuk make up mata dan membuat make up tahan lama.Sikat alis terlebih dahulu ke arah tumbuhnya rambut alis, kemudian bingkai alis dengan garis tipis di bagian bawah dan atas alis, lalu sikat untuk membaurkan. Setelah itu, isi bagian-bagian kosong di alis untuk membuat alis tampak penuh dan tebal, lalu kembali sikat alis sesuai arah tumbuhnya alis agar hasilnya terlihat natural.Karena merupakan make up simple, maka pilihlah eyeshadow dengan warna-warna yang natural. Seperti cokelat, peach dan pink. Berikan sedikit sentuhan eyeshadow glitter untuk membuat mata terlihat berkilau.Untuk tampilan yang natural dan simple, gariskan eyeliner hitam sekali saja persis di garis bulu mata bagian atas. Jika ingin lebih tebal bisa mengulangi dengan aplikasi kedua.Maskara dapat membuat bulu mata terlihat panjang dan tebal sehingga mata akan terlihat segar. Pilih maskara waterproof agar tidak mudah luntur. Ingat, jepit lebih dahulu bulu mata selama 15 detik, setelah itu aplikasikan maskara dengan gerakan zig-zag dari akar bulu mata ke arah atas.