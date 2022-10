Hilangkan Ketombe dengan 5 Perawatan Alami, Bisa Pakai Aspirin Juga Lho!

Minyak pohon teh

Bubuk soda kue

(Aspirin. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Aspirin

Minyak serai

Lidah buaya

(yyy)

Melihat serpihan putih di rambut? Mungkin sudah waktunya untuk mencoba beberapa perawatan untuk ketombe. Ketombe disebabkan oleh kulit kepala yang kering, atau kondisi kulit yang disebut dermatitis seboroik.Penyebab ketombe juga termasuk kekeringan kulit atau kepekaan terhadap produk rambut, atau yang sangat umum, pertumbuhan berlebih dari jamur seperti ragi yang disebut Malassezia. Dalam beberapa kasus, pengelupasan dan gatal-gatal bisa menjadi gejala psoriasis atau eksem, menurut American Academy of Dermatology.Obat ketombe di toko obat mungkin termasuk sampo dengan zinc pyrithione, yang menargetkan jamur dan bakteri; ketoconazole, yang juga melawan jamur; tar batubara dan selenium sulfida, yang memperlambat pertumbuhan dan kematian sel-sel kulit di kulit kepala. Serta, asam salisilat, yang mengendurkan serpihan sehingga bisa dibersihkan.Meskipun tidak banyak penelitian tentangnya, ada beberapa obat ketombe alami yang patut dicoba, seperti:Ini merupakan pengobatan alami ketombe yang patut dicoba karena mengandung senyawa antimikroba terpinen-4-ol, menurut, American Society of Microbiology. Senyawa terpinen-4-ol dalam minyak pohon teh dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan ketombe, dan membantu meringankan gejala ketombe.Sebagaimana yang sudah dilansir dari The Healthy, para peneliti menemukan bahwa mereka yang menggunakan sampo minyak pohon teh 5 persen selama empat minggu mengurangi keparahan gejala ketombe sebesar 41 persen. Plus, mereka kurang gatal dan berminyak.Bahan dapurmu bisa menjadi kunci kulit kepala yang bebas gatal dan bebas serpihan putih. Soda kue atau lebih dikenal baking soda, misalnya. Bahan ini mengandung sifat antijamur yang dapat membantu mengatasi gatal dan iritasi kulit. Meskipun, tidak ada penelitian khusus tentang ketombe dan soda kue, tetapi penelitian tabung reaksi pada soda kue dan jamur yang menyebabkan iritasi kulit menemukan bahwa soda kue menghambat pertumbuhan jamur pada 79 persen spesimen setelah tujuh hari.Cukup basahi rambut lalu gosokkan segenggam baking soda dengan kuat ke kulit kepala. Lewati sampo dan langsung membilasnya. Rambut mungkin akan mengering pada awalnya, tetapi setelah beberapa minggu, kulit kepala akan mulai memproduksi minyak alami, membuat rambut lebih lembut dan bebas dari ketombe.Mungkin terdengar aneh, tapi aspirin mengandung bahan aktif yang sama (asam salisilat) seperti yang terdapat pada sampo anti-ketombe. Sehingga bisa membantu pengelupasan kulit kepala dan bertindak sebagai pengobatan ketombe alami.Cara penggunaanya cukup hancurkan dua aspirin menjadi bubuk halus lalu menambahkannya ke dalam sampo yang biasa digunakan setiap kali mencuci rambut. Biarkan campuran di rambut selama satu hingga dua menit, lalu bilas hingga bersih dan cuci lagi dengan sampo biasa.Sebuah studi kecil tahun 2015 menemukan bahwa orang yang menggunakan tonik yang mengandung 10 persen minyak serai menunjukkan pengurangan ketombe 81 persen setelah dua minggu. Ini dianggap bekerja dengan cara yang mirip dengan minyak pohon teh sebagai obat ketombe antimikroba. Karena minyak serai dapat menyebabkan iritasi, kamu harus mengencerkannya dengan menambahkan beberapa tetes ke sampo.Sebuah tinjauan dari 23 penelitian tentang lidah buaya melaporkan bahwa tanaman tersebut memiliki sifat antibakteri dan antijamur yang dapat membantu mengobati ketombe, menurut BioMed Research International. Dan sebuah penelitian kecil di Italian Journal of Dermatology and Venereology menemukan bahwa gel lidah buaya topikal efektif untuk mengobati dermatitis seboroik pada wajah.