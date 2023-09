Dipuja Karena Manfaatnya, Inilah Serba Serbi Serum Vitamin C Menurut Ahli

Serum vitamin C untuk hiperpigmentasi

Rutinitas harian untuk kulit bebas noda

(Serum vitamin C. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Serum vitamin C untuk pembentukan kolagen

Waktu pemakaian serum Vitamin C

(yyy)

Tampaknya dunia pascapandemi telah beralih dari krim dan losion ke serum revitalisasi yang menawarkan solusi luas untuk permasalahan kulit yang lebih dalam. Dan serum vitamin C menjadi yang paling tren dalam dunia kecantikan saat ini.Seperti diketahui, serum adalah produk perawatan kulit ringan dan terkonsentrasi yang dirancang untuk mengatasi masalah kulit tertentu.Serum diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan nutrisi ke kulit secara langsung dan lebih encer dibandingkan losion atau krim. Serum memiliki daya tembus yang lebih besar dan dapat digunakan dalam rutinitas perawatan kulit pagi dan malam hari.Serum vitamin C diyakini memiliki peran penting dalam perawatan kulit karena sifat antioksidannya yang membantu membuat kulit bersih dan bebas kerut. Selain itu, serum ini juga dapat melindungi kulit dari kerusakan lingkungan akibat radikal bebas, termasuk radiasi UV dan polusi.Bahkan, serum vitamin C dianggap dapat membantu sintesis kolagen, protein penting yang menjaga kekencangan dan elastisitas kulit, sehingga menghasilkan tekstur kulit yang lebih baik. Ini juga membantu memudarkan hiperpigmentasi dan bintik hitam, sehingga membuat warna kulit lebih merata.Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang serum 'ajaib' ini, berikut ulasannya yang dinukil dari laman Times of India!Mengatasi masalah pigmentasi yang dihadapi oleh hampir semua orang saat ini, Vitamin C hadir sebagai solusi ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Penambahan serum ini mampu mencerahkan kulit, menghilangkan flek hitam, dan mengusir kulit kusam."Namun pilihan vitamin C bukanlah hal yang sepele; itu harus ringan, tidak lengket, dan yang terpenting, Liposomal," kata Sachi A Mittal, Pengusaha dan Pakar Kecantikan, perawatan kulit OTT.Sebelum tidur, bersihkan kulit dari kotoran dan minyak yang terkumpul sepanjang hari. Jangan lupa melembapkannya untuk kesehatan kulit. Saat membersihkan wajah, gunakan produk yang lebih sedikit namun berdampak dan tidak perlu menunggu di sela-sela penggunaan. Dan yang terakhir, gunakan pelembap."Selama siang hari, pelembap mungkin terasa berminyak, tapi di malam hari Anda bisa memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan kulit Anda," imbuh Sejal Jain, Pendiri Loud Skin.Sebagai legenda perawatan kulit, serum vitamin C dipuja karena kekayaan manfaatnya. Menjaga kekenyalan kulit dan mencegah kerutan serta garis halus membutuhkan kolagen. Memanfaatkan serum vitamin C secara teratur membantu meningkatkan pembentukan kolagen, menjaga kulit tetap kencang dan awet muda.Pun memberikan hidrasi yang diperlukan, menjadikan kulit montok dan kenyal, dengan beberapa formula ditingkatkan dengan produk pelembap seperti asam hialuronat. "Serum ini juga membantu memudarkan bekas luka dan penyembuhan luka, serta efek anti-inflamasinya menenangkan kulit yang meradang dan mengurangi kemerahan," tandas Paridhi Goel, pakar kecantikan di Love Earth.Waktu terbaik untuk mengaplikasikan vitamin C adalah pagi hari. Setelah membersihkan wajah, oleskan serum Vitamin C sebelum mengaplikasikan tabir surya. Mulailah dengan konsentrasi serum vitamin C yang lebih rendah dan kemudian secara bertahap tingkatkan konsentrasinya sesuai dengan kulit."Hindari penggunaan serum Vitamin C pada kulit kering dan sensitif. Juga, hindari penggunaan Vitamin C dengan retinol atau AHA/BHA. Jika ingin menggunakan retinol, gunakan pada malam hari dan Vitamin C pada pagi hari," papar Dr. Ishmeet Kaur, MBBS, MD Dermatology, Director and Co- Pendiri Klinik Dermosphere.Perlu diingat, pola makan yang seimbang sangat penting dalam menjaga kulit bebas kerut dengan memberikan nutrisi penting untuk kulit lembut, kenyal, dan tampak muda. Asupan protein juga mendukung produksi kolagen dan elastin yang menjaga kulit tetap kencang dan bebas kerut.Peran hidrasi tidak bisa diabaikan karena dapat mencegah munculnya garis-garis halus pada kulit. Makanan kaya Asam Lemak Omega 3 dan Vitamin C juga harus menjadi bagian dari pola makan rutin bersama dengan rutinitas kecantikan yang sehat.