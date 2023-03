Nita Gunawan Bagi Resep Cantik dengan Treatment yang Berasal dari Ekstrak Buah

Manfaat pepaya sebagai ekstrak perawatan kecantikan

(Nita membeberkan rahasia kecantikannya, salah satunya adalah perawatan kulit dengan kandungan ekstrak buah segar dari pepaya. Foto: Dok. Instagram Nita Gunawan/@nitagunawan09)

Wanita cantik ini, kini sudah banyak seliweran di televisi serta sering juga muncul di FYP dalam berbagai platform media sosial. Ya, wajah cantik Nita Gunawan lazim muncul di TikTok atau instagram dengan aneka ragam konten miliknya.Wanita kelahiran Kudus, Jawa Tengah ini juga sempat heboh dengan treatment praktis dan murah meriah karena tak memakai bedak untuk bikin wajahnya glowing . Ia justru hanya memakai sabun seharga Rp30 ribuan untuk merawat kulitnya sehari-hari.“Wajah kita terlalu banyak bersentuhan dengan bahan kimia dan polutan, apalagi kalau kita pakai make up setiap hari. Karena itu, untuk perawatan wajah, aku lebih suka pakai yang alami seperti sabun pepaya RDL," beber wanita yang mengawai kariernya sebagai Make Up Artist (MUA).Lebih lanjut ia mengatakan, "Wajah terasa lebih segar, kenyal, dan sehat setelah cuci muka. Pastikan untuk membeli produk original dari RDL sebagai pelopor sabun dan perawatan kulit dengan ekstrak buah segar,” tukas Nita Gunawan.Buah dan sayur selalu menjadi kombo ideal yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tak hanya itu, buah-buahan juga mempunyai banyak nutrisi yang bisa membawa manfaat baik untuk kecantikan kulit dan wajah.Beberapa jenis buah mengandung vitamin C bisa mendorong kulit untuk memproduksi lebih banyak kolagen dan melawan radikal bebas, sehingga kulit lebih sehat dan awet muda.Kekuatan vitamin pada buah inilah yang menginspirasi brand perawatan kulit RDL dalam pengembangan lini produknya.RDL sendiri merupakan brand asli dari Filipina yang diproduksi oleh RDL Pharmaceutical Lab. Inc., yang telah berpengalaman memproduksi skincare dengan kualitasnya selama 30 tahun.Di Indonesia, RDL telah menunjuk PT RDL Distribusi Indonesia sebagai partner resmi untuk mengembangkan brand dan distribusi produk, terutama produk sabun pepayanya yang telah menjadi idola untuk perawatan kulit dan wajah.Sabun RDL Papaya Brightening Soap mengandung antioksidan yang dapat merangsang produksi kolagen, melindungi kulit dari sinar UV, serta membantu mengurangi kerutan di wajah.Selain itu, ekstrak pepaya dalam sabun juga mencegah munculnya kembali jerawat , menghilangkan bekas jerawat, membantu mengurangi kerutan di wajah, serta mencegah penuaan dini.“Selama ini, banyak yang mengira bahwa skincare untuk perawatan kulit harus mahal agar berfungsi dengan baik. Padahal, penggunaan bahan alami seperti ekstrak buah justru menjadi alternatif yang lebih baik," kata Vinca selaku Public Relation PT RDL Distribusi Indonesia."Kami pun menjual sabun RDL dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp30 ribuan, karena kami percaya bahwa siapa pun bisa mewujudkan kulit cantik dan berkilau tanpa mengeluarkan biaya mahal,” tambah Vinca lagi.Selain pepaya, RDL juga memiliki serangkaian sabun pembersih dengan ekstrak buah alami yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Misalnya cucumber/timun yang cocok untuk kulit berjerawat meradang. Avocado atau alpukat yang pas untuk kulit kering.Selain itu masih ada kalamansi untuk kulit berminyak, dan jeruk kojic yang ampuh untuk kulit kusam dan gelap. Untuk melengkapi manfaat sabun, terdapat juga produk toner, moisturizer, dan sunblock untuk menyempurnakan kulit.