Sarah Tumiwa Beri Tips Glowing Up Rawat Wajah dan Bibir

1. Pilih cushion yang sesuai warna undertone

2. Gunakan compact powder

3. Aplikasikan concealer

4. Make up dengan blush on warna peach

5. Makin menawan dengan highlighter

Namanya berkibar setelah menjadi pemenang Indonesia's Next Top Model. Dan kini ia didaulat menjadi Barenbliss (BNB) Make up Muse musim ini. “Penting untuk memilih seri make up dengan pilihan tekstur dan warna yang cocok dengan looks dan skin tone kita," buka Sarah.Ia memilih Barenbliss Bloomatte Complexion Series dan BNB Your Lips Hero untuk mengkreasikan natural looknya. "Barenbliss Bloomatte Complexion Series punya pilihan warna yang sangat cocok untuk skin tone kulitku," beber Sarah."Aku salut banget dengan BNB karena pilihan warnanya yang lengkap dan disesuain dengan skin tone orang Indonesia sehingga semua bisa tampil dengan their own K-looks bersama barenbliss,” tambah perempuan dengan tinggi 175 cm ini.Sarah punya tips nih untuk mengeksplorasi Korean natural look dengan pilihan produk terbaik Barenbliss Bloomatte Complexion Series. Yuk, sontek tipsnya:Base make up atau cushion harus sesuai dengan warna undertone kulit wajah agar tidak menghasilkan make up yang terlihat abu-abu. Untuk mengetahui warna undertone bisa dengan cek warna urat nadi di pergelangan tangan Kamu.Coba gunakan BNB True Beauty Inside Cushion, cushion dengan coverage tinggi yang menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam, diperkaya dengan Miracle Bloom yang terdiri dari lima ekstrak bunga (Hibiscus, Magnolia, Chamomile, Camellia, dan Calendula), manfaat baik lima kandungan bunga ini mampu menutrisi kulit dan membuatnya bahkan lebih cerah dan juga dilengkapi dengan SPF 45 PA+++ lho, mudah retouch di manapun.Teksturnya ringan dan buildable yang mampu melapisi dengan sempurna tanpa membuat tampilan wajahmu cakey dan kering ataupun berminyak. Tersedia dalam tiga warna atau shade Light medium with cool pink undertones, light medium with neutral undertones, dan medium to medium-deep with warm undertones.True Beauty Inside Cushion kini sudah tersedia packaging refillnya, sehingga kamu pencinta produk cushion BNB tidak perlu membeli kemasan baru untuk refill, karena sudah ada packaging refillnya.Gunakan spons yang tersedia dalam kemasan Barenbliss compact powder atau brush, ambil produk secukupnya. Kemudian aplikasikan bedak dan ratakan ke seluruh wajah. Lalu tambahkan pemakaian sesuai dengan hasil coverage yang diinginkan.Cobalah barenbliss Fine to Refine Compact Powder, bedak padat ultra-ringan dan tahan lama dengan SPF 25 PA++ yang membantu mengurangi minyak dan kilau untuk hasil akhir airbrushed matte.BNB Fine to Refine Compact Powder berfungsi memperhalus tekstur, meratakan warna kulit, mencerahkan, dan menyamarkan ketidaksempurnaan. Tersedia dalam tiga warna atau shade light with cool pink undertones, light with neutral undertones, dan medium with warm undertones.Concealer berfungsi untuk menutupi atau menyamarkan kekurangan di kulit wajah, baik itu lingkaran hitam, noda, bekas luka, atau sekadar membuat warna kulit terlihat lebih rata. Coba aplikasikan BNB Start-Over Concealer, Concealer dengan hasil akhir seamless-matte yang menyamarkan noda pada kulitmu untuk tampilan yang natural dan sempurna.Produk ini dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menutupi lingkaran hitam dan ketidaksempurnaan pada wajah, dapat juga digunakan sebagai warna dasar bibir, tergantung kebutuhanmu. Tersedia dalam tiga warna atau shade Light with cool pink undertones, light medium with neutral undertones, dan medium with warm undertones.Blush on tidak boleh ketinggalan karena bisa membuat make up kamu terlihat lebih segar. Aplikasikan BNB Spark-tacular Party Blush yang beraroma vanila dengan tekstur micro-smooth powder yang berpadu sempurna dengan kulit sepanjang hari. Warnanya mudah diaplikasikan berkali-kali dan menghasilkan efek pipi yang sehat dan natural dan tahan sepanjang hari. Ada tiga pilihan warna, yaitu peach topaz, vintage rose, dan ruby red.Oleskan highlighter di tulang pipi, bagian tengah hidung, di bawang tulang alis, dahi, dan collarbone untuk menyempurnakan Korean look yang natural. Kamu juga harus coba BNB Rich Girl in Area, highlighter beraroma vanila segar dengan tekstur micro-smooth yang mudah dibaurkan untuk tampilan yang berkilau dan tahan lama.Produk ini menghasilkan efek berkilauan mutiara dengan pilihan warna sparkling gold dan pink champagne. Selanjutnya, sempurnakan Korean natural lookmu dengan BNB Your Lips Hero. Lip Product dari Barenbliss yang mampu meningkatkan kecantikan alami dan memberikan pengalaman menyenangkan yang dan memberi dorongan kepercayaan diri ekstra.BNB Your Lips Hero punya beragam pilihan, ada Full Bloom Transferproof Matte Tint sebagai pilihan lain untuk kamu yang menginginkan tampilan bibir yang bold dengan hasil matte dan transferproof.Peach Makes Perfect Lip Tint untuk hasil finishing yang glossy bahkan melembapkan bibir hingga 12 jam dan cocok untuk natural make up, khususnya no make up make up look dan cocok dipakai setiap hari.Cherry Makes Cheerful Lip Velvet, lip velvet bertekstur mousse dengan aroma buah ceri menyegarkan yang mengandung macadamia organic oil, vitamin E, dan hyaluronic acid untuk bibir yang kenyal dan sehat. Selamat mencoba!