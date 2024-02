Skincare dengan Bahan Alami Kini Banyak Dilirik Beauty Enthusiast

(Talkshow dalam acara The Miraculous Story of Citra’s Natural Potent. Foto: Dok.Istimewa)

(TIN)

Masyarakat Indonesia kini semakin memperhatikan kandungan skincare dalam produk perawatan mereka. Berdasarkan penelitian Beauty Trends Report dari Jakpat (2023), 97 persen pengguna skincare di Indonesia memperhatikan formulasi bahan aktif sebelum membeli produk kecantikan. Dalam pemilihan skincare, perempuan dihadapkan pada dilema antara popularitas bahan sintetis dan potensi yang mungkin belum sepenuhnya diungkap dari bahan alami. Bahan sintetis sering dianggap solusi efektif dalam mencerahkan kulit. Namun, bahan alami seperti mutiara, kunyit, bengkoang, dan bunga sakura, juga memiliki manfaat yang tidak kalah unggul lho!Menurut dr Yessica Tania, inovasi dalam skincare membuka peluang untuk memberikan solusi yang lebih beragam dan efektif. Bukan hanya bahan sintetis, tetapi bahan alami juga memiliki keunggulan sendiri dengan efektivitas yang sebanding."Hal ini memudahkan perempuan Indonesia untuk memiliki kulit yang cantik natural tanpa harus mengorbankan efektivitas dan bahan alami juga dapat menjadi pilihan yang tidak kalah baiknya untuk merawat kulit," ujarnya.Sementara, Prof. M. Silalahi menambahkan bahwa banyak tanaman menyimpan berbagai manfaat yang sering kali tidak disadari oleh manusia."Kandungan-kandungan berharga pada tanaman tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tapi juga memberikan dukungan kesehatan kulit yang luar biasa. Terutama, tanaman mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin E, kolagen , probiotik, dan antioksidan, yang memiliki dampak positif pada kesehatan kulit," tambahnya.Berkreasi sejak tahun 1985, Citra tidak hanya sekadar merek kecantikan, tetapi juga merupakan sahabat setia perempuan Indonesia yang meyakini bahwa bahan alami adalah kunci kecantikan yang efektif dan relevan bagi kulit perempuan Indonesia.Menggunakan bahan alami sebagai fondasi utama dalam produknya, Citra ingin membuktikan potensi luar biasa dari kandungan bahan alami untuk merawat kecantikan kulit natural perempuan di Indonesia."Citra menghadirkan solusi ke dalam suatu produk yang berbahan baku dengan kualitas tinggi serta teknologi canggih. Diperkaya kandungan 100 persen ekstrak natural bengkoang, memberikan 10 kali kekuatan pencerah, untuk kulit cerah bercahaya, terasa kenyal dan lembut. Melalui demonstrasi yang dilakukan, kami memperlihatkan efektivitas bahan pencerah pada Citra Bengkoang dibandingkan dengan bahan pencerah sintetis yang biasa digunakan pada produk perawatan kulit," ujar Telisiah Utami selaku RnD Citra.Lebih lanjut, Melisa Caroline selaku Senior Brand Manager Citra menyampaikan Dengan menyatukan kekuatan bahan alami dan teknologi modern, Citra ingin menunjukkan bahwa pilihan bahan alami tetap relevan dan sesuai untuk perempuan Indonesia.Citra mengundang beauty enthusiast untuk memahami keunggulan bahan alami terutama produk Citra Bengkoang lebih dalam melalui acara The Miraculous Story of Citra’s Natural Potent (Cerita Keajaiban dari Keampuhan Bahan Alami Citra).Pada acara ini perwakilan dari Citra, bersama dengan dermatologist dan Ahli Botani, secara rinci menjelaskan keunggulan bahan alami serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keajaiban yang terkandung di produk Citra Bengkoang dan tujuh varian Citra lainnya.Selain itu, para beauty enthusiast juga menyaksikan demo produk bersama Citra yang membuktikan bahwa kandungan alami yang terdapat pada produk Citra secara efektif dapat mencerahkan kulit."Kami berharap bahwa melalui acara ini, kita dapat lebih menyadari keunggulan bahan alami, terutama yang terwujud dalam produk Citra. Semoga "The Miraculous Story of Citra’s Natural Potent" memberikan wawasan positif dan memperkuat kesadaran bahwa kecantikan alami bisa dicapai dengan kekuatan alami," tutup Melisa Caroline.