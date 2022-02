Tren Make Up Tahun Ini Kombinasi Bold dan Natural (Foto: instagram)

Jakarta: Tren make up selalu berubah setiap tahun mengikuti perkembangan pemakainya. Khusus tahun 2022 ini, Make Up Artist (MUA) Adi Rustana menyebut trennya lebih condong ke medium.



Nama Adi sedang banyak diperbincangkan setelah kerap menangani artis seperti Ayu Ting Ting dan keluarganya.



"Tahun 2022 tren make upnya itu lebih ke medium penggabungan dari bold makeup dan natural. Jadi meskipun full make up tapi tetap flawless look-nya," jelas Adi.



Sejak tahun 2017 hingga 2019, Adi banyak menerapkan riasan Bold Glamours. Namun, semenjak tahun 2020 hingga saat ini, perubahan makeup lebih ke arah medium flawless.



"Karena banyaknya anak-anak milenial sekarang yang mau nikah tetap pangling tapi tidak mau terlalu berlebihan. Supaya mereka tetap cantik tanpa mengubah full muka mereka seperti memakai topeng," katanya.





Menurut Adi, poin terpenting dalam merias wajah ada pada bagian mata. Hal itulah yang membuat dia fokus dalam memilah-milah bulu mata yang cocok dengan karakter mata seseorang.



"Jadi aku memang konsen banget sama yang namanya bulu mata. Selain bisa bikin mata lebih hidup dan berbinar, salah satu kelebihan cillialash sendiri adalah nyaman sekali untuk dipakai, karena meskipun bulumata tersebut pakai tiga layer dijamin tidak akan terasa berat," paparnya.



Sejak 2016, Adi sengaja mendedikasikan diri fokus pada make up pengantin. Dari pengalaman itu dia belajar banyak bagaimana menerapkan riasan di bagian mata yang nyaman.



"Kalau wedding kan kita menghabiskan waktu cukup panjang, jadi kalau bulu mata enggak nyaman itu akan ganggu banget sama ekspresi wajah kita yang di make up," tutupnya.





(ELG)