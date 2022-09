Ini 5 Tipe Eyeliner yang Sesuai dengan Bentuk Matamu

1. Winged liner

Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh wanita adalah, ‘kenapa ya kalau pakai eyeliner aku ngerasa gak pantes?’. Jika kamu merasakan hal yang sama, mungkin kamu salah menggunakan eyeliner yang tidak sesuai dengan bentuk matamu.Beberapa orang memiliki bentuk mata yang bulat ataupun sipit, dan sebagiannya memiliki bentuk mata yang terlihat mengantuk atau sayu. Kalau kamu mampu merias mata dan menggunakan eyeliner dengan tepat, maka kamu bisa merubah seluruh wajah agar tampak lebih muda dan fresh.Berikut tips penggunaan eyeliner yang tepat sesuai dengan bentuk mata:Tipe eyeliner ini paling cocok dan aman dipakai untuk berbagai bentuk mata. Mulai dari almond, upturned, downturned, dan round eyes.Untuk kamu yang suka menggunakan soft make up dan terlihat lugu, bisa banget cobain puppy liner ini! Namun, jika kamu memiliki bentuk mata downturned jangan menggunakan eyeliner seperti ini, karena akan membuat ilusi mata kalian semakin turun.Kalau kamu menginginkan tampilan make up yang bold, bisa gunakan foxy-eyes liner. Tipe ini paling cocok digunakan untuk bentuk mata almond karena bisa mempertegas inner corner lebih tajam.Sedikit susah menggunakan eyeliner jika bentuk mata monolid. Terlalu tipis bisa tidak terlihat, terlalu tebal bisa membuat mata terlihat berat. Disarankan untuk menggunakan eyeliner yang tajam di ujung mata saja, tak perlu ditarik garis lagi ke depan.Jangan sampai salah penempatan liner untuk mata ini, karena bisa membuat eyeliner terlihat bengkok karena garis terlipat di kelopak mata. Cukup membentuk garis sejajar dengan lipatan mata, dan Tarik garisnya hingga ke tengah.