Sensasi Mengenal Dunia Skincare dengan Atmosfer Kota New York

(Booth analisa kulit yang dilakukan oleh Skin Pro dari Kiehl's. Foto: Dok. Yuni)

Jenama perawatan kulit, Kiehl’s meluncurkan kampanye terbaru, 'We Skincare About You Since 1851' pada 2 Maret 2023 untuk konsumen di Indonesia. Didirikan pada tahun 1851, Kiehl’s berawal dari sebuah apotek di New York City, yang hadir dengan memadukan keahlian perawatan kulit , inovasi sains dan layanan konsumen yang dipersonalisasi (skincare, science, service).Kampanye terbaru ini diperkenalkan melalui rangkaian acara untuk konsumen dengan berbagai elemen unik khas New York, 'Kiehl’s Subway 1851', di Mall Senayan City, sejak 2 hingga 12 Maret 2023.Venny Septianita, Brand GM, Kiehl’s Indonesia menjelaskan bahwa kampanye We Skincare About You Since 1851 merupakan penegasan bahwa Kiehl’s selalu membawa semangat “care” dari “skincare”. Selama lebih dari 170 tahun yang lalu, Kiehl’s terus menghadirkan apothecary skincare dengan efikasi yang optimal, layanan yang dipersonalisasi di seluruh butik Kiehl’s, dan memiliki komitmen untuk berkontribusi kepada komunitas serta transformasi dalam sustainability dengan produk dan formulasi yang lebih ramah lingkungan."Hadir di Indonesia sejak tahun 2009, Kiehl’s telah bertumbuh bersama dengan skincare community di Indonesia dan menyediakan perawatan kulit yang optimal dan menjawab kebutuhan unik masing-masing individu," jelas Venny.Seperti diketahui, kota New York merupakan saksi sejarah sekaligus rumah bagi Kiehl’s. Atmosfer kota New York yang sangat hidup dan seru dengan Subway sebagai salah satu ikon yang sudah sangat dikenal itulah yang dihadirkan oleh Kiehl’s di Mall Senayan City Jakarta. Venny menyebutkan berbagai rangkaian acara diadakan untuk Friends of Kiehl’s hingga 12 Maret2023 dengan hadiah utama liburan ke New York City, di antaranya:Mulai dari area perjalanan sejarah Kiehl's dari tahun 1852 hingga 2023. Booth untuk pemeriksaan kondisi kulit menggunakan Kiehl's Reader Pro dan dijelaskan langsung oleh sertifikasi Kiehl’s Skin Pro. Serta, booth pengenalan 'Hero Product' Kiehl's yang terdiri dari Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum,Calendula Herbal-Extract Toner, dan Clearly Corrective Dark Spot Solution. Dan, booth Kiehl's Mission Renewal sebagai tempat pengumpulan kemasan kosong skincare yang bisa ditukarkan dengan produk travel size dari Kiehl’s."Kiehl’s mengajak seluruh Friends of Kiehl’s untuk merasakan pengalaman subway New York di tengah kota Jakarta yang merupakan bagian dari kampanye Kiehl’s We Skincare About You Since 1851. Temui Kiehl’s Skin Pro untuk dapatkan perawatan kulit wajah yang dipersonalisasi," tutup Venny.