Buttonscarves Beauty City, Pameran Kecantikan Berkonsep Perkotaan untuk Para Beauty Enthusiast

(Kanya Trihapsari saat ditemui dalam acara The Buttonscarves Beauty City, di Pondok Indah Mall 2, Jakarta. Foto: Dok. Yuni)

Rilis Magic Cushion

(Di pameran ini para beauty enthusiast bisa mencoba langsung produk yang diinginkan. Foto: Dok. Yuni)

BS Lady (komunitas Buttonscarves) tentu sudah tidak asing dengan produk kecantikan dari Buttonscarves Beauty ya! Nah, untuk memperkenalkan berbagai rangkaian produk unggulannya, 'Buttonscarves Beauty City' hadir untuk memanjakan beauty enthuasiast lainnya dengan pameran kecantikan berkonsep perkotaan."Kita bikin pameran khusus untuk memperkenalkan produk-produk kecantikan Buttonscarves Beauty. Mulai dari lipstik, eyebrow, cushion, parfum hingga body lottion. Temanya Beauty City, kita pengennya Beauty Enthusiast yang hadir akan merasa seperti berada di perkotaan tapi konsepnya beauty. Jadi, pas kita masuk nuansanya kayak kota banget. Misalnya, seperti di Jakarta atau New York tapi ini melalui produk kecantikan ," ungkap Kanya Trihapsari, Marketing Director Buttonscarves Beauty.'The Buttonscarves Beauty City' hadir di Main Atrium, Ground Floor, Pondok Indah Mall 2, sejak 15 - 28 Mei 2023. Pameran ini menjadi ajang bagi setiap wanita yang ingin mencoba produk Buttonscarves Beauty dengan cara yang unik. Bagaikan sebuah kota, pameran ini bisa dieksplorasi oleh pengunjung yang akan menemukan berbagai produk unggulan dari merek kecantikan lokal tersebut.Sejauh ini, menurut Kanya belum ada pameran dengan konsep seperti yang saat ini. Harapannya enggak cuma BS Lady tapi juga para beauty enthusiast lainnya. Agar para Beauty Enthusiast juga bisa mencoba produk karena produk Buttonscarves Beauty yang biasanya hanya bisa ditemukan di toko Buttonscarves, ecomerce atau website."Nah, exhibition ini sebagai bentuk fasilitas untuk mereka mencoba langsung ya. Di event ini kita juga memberikan promo menarik mulai dari hadiah parfum hingga tas yang harganya berkisar 1,7 juta. Semoga dengan adanya pameran pertama ini, banyak Beauty Enthusiast yang lebih tahu lagi tentang produk kita. Dan, kita juga ingin pameran ini ada juga di mall dan kota-kota lainnya," tuturnya.Magic Touch Cover Cushion, menjadi salah satu produk unggulan yang ditampilan pada pameran ini. Alas bedak yang diformulasikan dengan sentuhan 'magic' ini dapat menghasilkan riasan wajah dengan hasil akhir yang radiant matte, lembut, natural, dan tampak lebih sehat secara instan."Cushion ini dilengkapi dengan perlindungan UVA dan UVB, dan ekstrak bunga chamomile, yang kandungannya ramah bagi kulit sensitif. Selain itu, juga memiliki transfer resistance effect, dan tekstur yang ringan serta compact dengan coverage medium to full," jelas Kanya.Lebih lanjut, Kanya berharap dengan adanya acara ini semoga dapat membantu beauty enthusiast dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. "Selain itu, juga ada aktivitas make up demo dari Make Up Artist sekaligus Co-Founder Buttonscarves, Allyssa Hawadi, serta beragam promo menarik yang bisa didapatkan," tutup Kanya.