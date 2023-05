Ingin Re-apply Sunscreen? Ini Saran Dokter

(FIR)

Menggunakan kembali tabir surya atau sunscreen menjadi salah satu aktivitas melindungi wajah. Namun, kerap masyarakat bertanya, sebaiknya saat sudah make up, menggunakan sunscreen dihapus atau tidak?Tabir surya atau biasa disebut dengan sunscreen menjadi produk perawatan kulit wajah yang bersifat melindungi. Tentu pemakaian ini wajib dilakukan oleh masyarakat, baik itu anak-anak maupun dewasa.Penggunaan sunscreen harus secara merata ke seluruh wajah. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa wajah benar-benar terlindungi dari paparan sinar matahari, serta mengurasi risiko masalah pada kulit.Karena sifat tekstur yang menyerap pada kulit wajah, kerap kita kebingungan soal re-apply sunscreen pada saat sudah make up. Jangan khawatir, dr. M. Indah Maharani, SpKK. menjawab pertanyaan kamu."Re-apply itu bagusnya dihapus dulu make up-nya. Tapi kalau memang buru-buru, ribet, tidak masalah kalau memang pakai make up," kata dr. Indah dalam acara Anessa Summer House di Cove Batavia, PIK.Menurutnya, make up lebih baik dihapus sampai bersih dengan menggunakan sabun pencuci muka. Jika dirasa ribet atau tak sempat, tetapi ingin re-apply sunscreen, opsi tetap memakai make up pun tak masalah.Terlebih, berbagai merk skincare masa kini telah mengeluarkan sunscreen dengan tekstur yang lebih simpel, seperti stik atau spray. Ia menyarankan, jika memang tak mau merusak make up, gunakan sunscreen dengan tipe spray.Sementara itu, dr. Indah juga mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan re-apply sunscreen, baik kegiatan dalam atau luar ruangan. Lakukan kembali menggunakan sunscreen pada wajah minimal 40 menit sekali jika kamu beraktivitas di luar ruangan. Jika di dalam ruangan, lakukan setidaknya 2 jam sekali."Walaupun di indoor, harus tetap menggunakannya. Karena kulit kita kan tetap terkena sinar dari jendela, sinar tampak dari lampu, cahaya gadget juga mempengaruhi kulit," pungkas dr. Indah.