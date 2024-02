Remaja Wajib Tahu! Ini Pentingnya Pakai Sunscreen Sejak Dini

(Glow to School Bersama J99 Corp. di SMK Taman Siswa 1 Jakarta. Foto: Dok. Istimewa)

Roadshow Glow to School

Berangkat dari fakta bahwa Indonesia adalah negara tropis yang diberi limpahan sinar matahari sepanjang tahun, J99 Corp. melalui MS GLOW merasa perlu untuk memberi pemahaman seputar sunscreen sejak dini.Diketahui, sinar ultraviolet adalah sinar matahari dengan panjang gelombang 10- 400 nm, yang dalam beberapa hal bisa bermanfaat untuk membunuh bakteri dan menyintesis vitamin D. Namun, sinar UV juga dapat merugikan jika kulit manusia terpapar terlalu lama.Dr. Prima Bachrul Alam menjelaskan bahwa kulit anak dan remaja lebih sensitif dan rentan kerusakan akibat sinar UV. Sinar UVA dapat mempercepat penuaan kulit dan menyebabkan keriput serta flek hitam. Sedangkan, sinar UVB dapat menyebabkan kulit terbakar."Jika kulit sering terkena radiasi kedua sinar tersebut, risiko terkena kanker kulit pun semakin besar. Selain itu, efek paparan sinar UV bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sunscreen ialah produk yang dapat digunakan sebagai penyaring sinar radiasi UVA dan UVB dan baik untuk digunakan secara rutin setiap hari," jelasnya saat memberikan edukasi dalam program 'Glow to School' di SMK Taman Siswa 1 Jakarta.Lebih lanjut, dr. Prima menyebutkan sejumlah manfaat dari pemakaian sunscreen. Pertama yaitu dapat melindungi kulit termasuk mencegah kerusakan seperti penuaan dini, seperti munculnya bintik coklat hingga peningkatan resiko kanker kulit.Selain itu, sunscreen juga bisa menjaga kelembapan dan mencegah kulit kering. Beberapa faktor hendaknya diperhatikan seperti kandungan sun protection factor (SPF) dalam produk sunscreen."SPF lazim tercantum di label kemasan, di mana biasanya SPF 15 hanya bisa menahan 93 persen radiasi sinar UVB selama 2,5 jam di luar ruangan, sedangkan SPF 30 mampu menahan 97 persen radiasi dengan tingkat ketahanan mencapai lima jam. Sementara itu, SPF 50 mampu menahan sinar UV hingga delapan jam," papar dr. Prima.Kembali membuktikan inovasi dan kampanye akan pentingnya perawatan dan perlindungan kulit, MS GLOW bersama dengan MS GLOW Aesthetic Clinic mengusung program Glow to School.Brand perawatan kulit dan kecantikan lokal di bawah naungan J99 Corp. ini bertujuan mengedukasi para remaja usia Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, tentang pentingnya perlindungan terhadap bahaya sinar ultraviolet (UV).Rangkaian Glow to School dimulai pada awal Februari di area Jawa Timur yakni SMAN 15 Surabaya, SMAN 4 Malang, SMKN 3 Malang, dan SMAN 7 Kediri. Selain memberikan informasi tentang bahaya sinar UV dan pentingnya perlindungan kulit sejak usia remaja, dokter MS GLOW Aesthetic Clinic juga menjelaskan secara detail tentang penggunaan sunscreen yang benar."Selama ini masih banyak yang salah kaprah antara skincare dan kosmetik, kerapkali skincare dianggap sebagai hal yang gaya-gayaan padahal justru fungsinya adalah melindungi kulit dan tubuh dalam jangka panjang," ungkap Shandy Purnamasari, founder MS Glow.Dengan adanya kegiatan ini, Shandy berharap banyak sekolah terutama remaja yang teredukasi akan pentingnya pemakaian sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV."Kami masih akan terus melanjutkan program ini hingga akhir Maret 2024 dengan mengunjungi lebih banyak SMA dan SMK di berbagai kota di tanah air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pesan MS GLOW tahun ini agar perempuan Indonesia siapa pun dan usia berapa pun bisa tampil percaya diri dan menjadi women with value," pungkas Shandy.