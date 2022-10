4 Kesalahan Kontur Wajah yang harus Kamu Hindari

1. Memilih warna kontur terlalu gelap

2. Tidak mempertimbangkan bentuk wajah

3. Tidak di-blending

4. Tidak menggunakan setting spray

(FIR)

: Jika kamu seorang beauty enthusiast, kemungkinan besar kamu sudah menemukan riasan kontur. Trik riasan populer ini membentuk bagian wajah yang berbeda dan menjadi keahlian penting yang harus dimiliki. Mengontur wajah melibatkan penggunaan warna alas bedak terang dan gelap untuk menyorot, melangsingkan, atau memperdalam fitur tertentu.Kontur wajah menggunakan produk make up memang bisa membuat dimensi yang lebih tegas. Ini merupakan tren yang muncul dan tujuannya untuk meningkatkan proporsi wajah dan membuat wajah secara umum lebih seimbang.Namun, dalam penerapan kontur wajah kamu juga bisa salah menggunakan teknik. Sehingga hasil yang didapatkan berbeda dari ekspektasi. Tidak dapat disangkal juga bahwa ini bisa menjadi salah satu teknik makeup yang benar-benar sulit untuk dikuasai.Sebelum kamu mengambil kuas kontur, coba untuk mengetahui kesalahan paling umum yang harus kamu hindari, agar mendapatkan hasil bak profesional makeup artis:Kamu bisa menggunakan produk make up yang dikhususkan untuk kontur atau bisa juga menggunakan concealer. Terlepas dari jenis produk rias apa yang kamu pilih, ada baiknya menggunakan satu atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit. Jika tidak, hasil akhirnya tidak akan terlihat alami.Tergantung pada bentuk wajah, di mana kamu bisa memfokuskan kontur agar mendapat dimensi yang tepat. Jika kamu memiliki tulang wajah yang tajam, mungkin ingin melembutkan tampilan garis rahang dengan menerapkan warna lebih gelap. Caranya, mulailah tarik garis dari telinga tengah ke arah dagu.Jika kamu memiliki wajah oval, kamu punya pilihan untuk memperpendek tampilan garis rahang dengan menerapkan warna lebih gelap dan menarik garis kontur pada dagu dan garis rahang. Dan ketika menggambar garis kontur, perhatikan bahwa kamu tidak hanya fokus pada satu area saja.Ini bisa menjadi kesalahan terbesar yang dilakukan orang saat mereka berkontur. Pemerataan warna sangat penting. Saat kamu menggambar garis di wajah dengan warna kontur, kamu ingin menyebarkannya sehingga tidak ada yang tahu bahwa kamu telah menggunakan banyak produk rias untuk membantu membentuk wajah. Menggunakan blender make up dapat membuat pencampuran lebih mudah. Pastikan juga kamu teliti agar tidak terjadi color blocking.Setelah kamu mencurahkan semua waktu dan upaya untuk menciptakan tampilan berkontur yang sempurna, pastikan kamu menguncinya dengan setting spray.Jika kamu melewati langkah yang satu ini, maka dapat mengakibatkan seluruh tampilan wajah menjadi kotor, luntur, dan tergores sebelum hari berakhir. Tidak mau kan hal itu terjadi? Cegah semua hal di atas dengan mengunci makeup menggunakan setting spray.