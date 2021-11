MUA Prediksi Tren Make Up Tahun 2022 Kembali Usung Tema Tahun 70 hingga 95-an

(Pale eyeshadow dengan warna-warna pastel diprediksi akan menjadi tren make up di tahun mendatang. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

(yyy)

Seperti halnya fashion , dunia kecantikan pun akan mengalami perubahan dan menciptakan tren setiap tahunnya.Dalam Virtual Press Conference yang diadakan oleh brand kecantikan ArtisanPro dan Make Up Artist professional Nanath Nadia, pada 9 November 2021, terungkap bahwa tren make up tahun 2022 akan kembali mengusung tema tahun 1970 hingga 1995.Menurut Nanath prediksi tersebut didapatkan dari hasil observasinya di media sosia. Pasalnya, menuju pergantian tahun sudah banyak beauty enthusiast yang kembali mengaplikasikan gaya make up di rentang waktu tersebut."Aku lihat udah banyak banget yang explore di media sosial tren make up yang mengarah ke tahun-tahun itu," ungkapnya.Lebih lanjut Nanath menyampaikan brown lipstick sebagai signature make up yang cukup ikonik di rentang waktu tahun 1970 sampai 1995 akan kembali menjadi tren tahun 2022.Selain itu, pale eyeshadow yang terdiri dari warna-warna pastel seperti ungu lilac juga akan banyak dipakai tahun depan. Serta, intense blush dengan warna-warna natural juga menjadi incaran para beauty lovers tentunya.Sebagai make up artist yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia kecantikan, Nanath mengatakan selain hasil eksplorasi dari tahun-tahun sebelumnya, tren make up juga bisa tercipta dari penggabungan beberapa tren. Bahkan, jika terus bereksplorasi dan berani mencoba hal-hal baru bisa jadi make up itu menjadi tren suatu hari nanti."Sebagai beauty enthusiast atau orang yang senang eksplor dengan make up intinya jangan takut untuk mencoba. Karena siapa tahu kan hasilnya bisa jadi tren nantinya," pungkas Nanath sebagai pencetus tren blush on demam beberapa waktu lalu.